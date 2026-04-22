📈 S&P 500 memperpanjang kenaikan, didukung pembelian dana CTA

US500, kontrak berjangka indeks S&P 500 AS, diperdagangkan lebih tinggi pada sesi pagi hari Rabu, didukung oleh sinyal dari Donald Trump yang mengindikasikan perpanjangan tanpa batas gencatan senjata dengan Iran sambil menunggu sikap final dari Teheran. Dalam beberapa minggu terakhir, kenaikan S&P 500 tampaknya didorong secara signifikan oleh aktivitas pembelian dari Commodity Trading Advisors (CTA) berbasis algoritma, sebagaimana dikonfirmasi oleh data Goldman Sachs Prime. Setelah sesi AS hari ini, Tesla dan IBM - dua komponen penting indeks - dijadwalkan merilis laporan laba.

Apakah CTA masih membeli?

Goldman Sachs menunjukkan bahwa potensi pembelian CTA di S&P 500 masih positif dalam jangka pendek, meskipun telah melemah dibandingkan dengan seminggu lalu. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa dalam pekan mendatang, strategi berbasis tren masih dapat mendukung Wall Street terlepas dari kondisi pasar.

Dalam skenario pasar datar, Goldman memperkirakan pembelian sekitar $16 miliar dalam satu minggu ke depan. Dalam horizon satu bulan, angka ini turun menjadi sekitar $14 miliar - jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang mencapai lebih dari $45 miliar.

Dalam skenario kenaikan kuat, model tetap menunjukkan aliran dana positif dari CTA: sekitar $16 miliar dalam satu minggu dan sekitar $17 miliar dalam satu bulan. Namun, ini juga mencerminkan penurunan signifikan dibandingkan ekspektasi sebelumnya yang mendekati $50 miliar.

Perubahan paling signifikan terlihat dalam skenario penurunan. Dalam jangka pendek, bahkan dengan koreksi tajam, CTA masih akan menjadi pembeli bersih -sekitar $16.5 miliar dalam satu minggu. Namun, dalam jangka lebih panjang, model menunjukkan potensi penjualan sekitar $19 miliar dalam satu bulan berikutnya.

Ini menandai perubahan penting dalam sentimen, karena hanya seminggu lalu bahkan dalam skenario pasar lemah masih terlihat aliran positif. Kini, tampaknya bantalan permintaan jangka menengah mulai melemah.

Perubahan ini didorong oleh proses pembangunan kembali posisi CTA. Semakin banyak pembelian yang sudah terjadi, semakin kecil permintaan mekanis yang tersisa untuk beberapa minggu ke depan.

Dengan kata lain, dukungan jangka pendek untuk S&P 500 masih ada, tetapi kekuatannya mulai berkurang. Pasar masih dapat didukung oleh aliran dana sistematis, namun dorongannya tidak lagi sekuat sebelumnya.

Perlu dicatat, laju pembelian saham global oleh CTA dalam sepekan terakhir termasuk dalam lima episode terkuat sepanjang sejarah, dengan total sekitar $86 miliar. Model juga menunjukkan potensi tambahan permintaan sebesar $70 miliar dalam lima sesi berikutnya dalam kondisi pasar stabil.

Secara historis, gelombang pembelian cepat seperti ini sering diikuti oleh konsolidasi jangka pendek, sebelum kembali melanjutkan tren naik. Menurut Goldman Sachs, rata-rata imbal hasil S&P 500 dalam kondisi serupa sekitar +2.2% setelah satu bulan dan lebih dari +8% setelah tiga bulan.

Dari perspektif investor, kesimpulannya cukup jelas: dalam jangka pendek, CTA masih mendukung pasar, tetapi dalam jangka menengah efek ini menjadi kurang pasti, terutama jika tekanan jual yang lebih kuat mulai muncul di Wall Street.