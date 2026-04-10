“SaaS-pocalypse” Berlanjut

Meskipun sentimen investor relatif berhati-hati, sesi hari ini kembali ditandai dengan penurunan tajam pada saham-saham software. Pergerakan ini hampir sepenuhnya didorong oleh reaksi terhadap berita terbaru dan spekulasi mengenai kemampuan perangkat lunak dari Anthropic.

Aksi jual tampaknya tidak lagi terbatas pada perusahaan yang dianggap memiliki integrasi AI yang kurang kuat, mengingat Palantir Technologies - yang juga merupakan pemain AI - telah mengalami penurunan selama beberapa hari terakhir. Dalam satu minggu terakhir saja, Palantir telah kehilangan lebih dari belasan persen nilai pasarnya. Banyak investor dan analis melihat kemungkinan bahwa Palantir dapat kehilangan pangsa pasar akibat solusi dari Anthropic.

Namun, belum sepenuhnya jelas bagaimana Anthropic - perusahaan yang masih merugi pada setiap “token” yang digunakan dalam produknya - dapat merebut pangsa pasar dari Palantir, yang tetap menjadi salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat dan profitabilitas tinggi di Wall Street.

PLTR.US (D1)

Harga saham semakin kesulitan mempertahankan area resistance kunci di sekitar $130. Indikator RSI yang oversold dan momentum EMA yang masih naik memberikan dukungan bagi pihak bullish. Sumber: xStation5

Penurunan juga terjadi pada perusahaan seperti Cloudflare, Snowflake, dan ServiceNow, yang masing-masing turun sekitar 10% dalam sesi hari ini. Apa yang terlihat di pasar saat ini adalah upaya untuk memperhitungkan dampak dari produk yang belum menguntungkan dan belum diperdagangkan secara publik, namun berpotensi mengganggu berbagai sektor sekaligus.

Padahal, pasar tersebut saat ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi selama puluhan tahun dan sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda akan tergantikan oleh AI.

Tekanan juga meningkat pada saham cybersecurity seperti CrowdStrike dan Palo Alto Networks, yang masing-masing turun sekitar 7%. Model “Claude Mythos” disebut mampu menemukan celah keamanan secara otomatis, yang secara teori dapat menghilangkan kebutuhan terhadap perusahaan keamanan siber. Namun, manajemen belum menjelaskan mengapa informasi tentang model tersebut bocor sebelum peluncuran resmi, terutama jika teknologinya действительно mampu menggantikan seluruh sektor.

PANW.US (D1)

Valuasi saham kini perlahan kembali ke level terendah lokal. Potensi penurunan lebih lanjut didukung oleh crossover EMA 100 dan 200 periode, meskipun penjual masih perlu menembus dua zona support kuat untuk melanjutkan tren turun. Sumber: xStation

