Saham Allbirds melonjak lebih dari 500% dalam satu sesi

Saham Allbirds melonjak lebih dari 500% dalam sesi perdagangan hari ini, dengan harga naik dari sekitar $2,5 menjadi sekitar $18, setelah produsen sepatu tersebut mengumumkan penggalangan dana dan perubahan arah bisnis menuju infrastruktur komputasi AI.

Perusahaan yang berbasis di San Francisco ini sebelumnya berfokus pada produksi dan penjualan alas kaki. Secara ukuran, perusahaan ini tidak besar menurut standar AS - hingga kemarin valuasinya hanya sekitar $25 juta, namun kini kapitalisasi pasarnya telah mencapai sekitar $150 juta.

Perusahaan mengumumkan akan menandatangani perjanjian pendanaan konversi sebesar $50 juta dengan investor institusional dan berencana menggunakan dana tersebut untuk membeli unit pemrosesan grafis (GPU).

Allbirds juga berencana mengganti nama menjadi “NewBird AI” dan secara bertahap mengalihkan fokusnya ke penyediaan daya komputasi cloud dan layanan AI, meskipun belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai strategi barunya.

Allbirds adalah perusahaan yang memang dapat memperoleh manfaat dari perubahan model bisnis, mengingat meskipun masih mencatat keuntungan, pendapatan dan laba telah menurun secara konsisten selama beberapa kuartal terakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan juga telah menutup sebagian besar toko fisiknya akibat permintaan yang lemah dan pergeseran ke kemitraan online. Bulan lalu, Allbirds mengumumkan penjualan merek dan aset terkait alas kaki kepada American Exchange Group senilai $39 juta.

Langkah ini memunculkan asosiasi langsung - dan cenderung negatif - dengan gelembung dot-com, serta sejumlah inisiatif serupa sekitar tahun 2017 selama gelembung spekulatif di pasar kripto. Pasar tampaknya melihat potensi dalam perusahaan ini, tercermin dari lonjakan valuasinya.

Namun, masih menjadi pertanyaan apakah strategi ini akan benar-benar berhasil dalam jangka panjang. Mengamati apakah lebih banyak perusahaan seperti Allbirds mulai bermunculan dapat memberikan gambaran penting tentang kondisi ekonomi saat ini.

