Saham AS Tertekan Isu Hormuz

Indeks saham AS kesulitan menentukan arah, menyusul kegagalan gencatan senjata antara AS dan Iran serta komitmen AS untuk memblokade Selat Hormuz. Kerugian awal telah berkurang, seiring reaksi terhadap laporan New York Post yang menyebutkan bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menghentikan pengayaan uranium sebagai syarat AS untuk mengakhiri perang.

Dow Jones Industrial Average saat ini mengalami penurunan terbesar (US30: -0,5%), terbebani tambahan oleh aksi jual saham Goldman Sachs setelah laporan keuangan. Futures Nasdaq naik 0,1%, futures S&P 500 relatif datar, sementara kontrak small-cap Russell 2000 (US2000) rebound kuat sebesar 0,3% setelah laporan NYP.

Sentimen sektoral hari ini cenderung campuran. Sementara saham media digital dan perangkat lunak memberikan dukungan utama, sektor semikonduktor masih berada dalam tekanan mode “risk-off”. Sektor perbankan menjadi yang paling tertinggal setelah kinerja mengecewakan dari bisnis trading FICC milik Goldman Sachs.

Kinerja FICC (Fixed Income, Currencies, and Commodities) yang lemah dapat menjadi sinyal potensi hasil serupa dari bank investasi besar lainnya. Kuartal terakhir ditandai oleh volatilitas tinggi pada emas, perak, dan minyak, sementara perubahan ekspektasi kebijakan moneter dan risiko geopolitik mengganggu pasar valuta asing. Hasil ini menunjukkan bahwa institusi besar kesulitan mengelola fluktuasi tersebut, terutama saat klien mengurangi eksposur dalam suasana pasar yang cenderung menghindari risiko.

Berita Perusahaan:

Baker Hughes (BKR): Perusahaan menjual unit Waygate Technologies kepada perusahaan Swedia Hexagon senilai $1,45 miliar secara tunai. Divestasi ini merupakan bagian dari strategi peralihan menuju solusi energi yang lebih bersih dan diperkirakan selesai pada paruh kedua 2026. Saham naik 0,1%.

CoStar Group (CSGP): Hedge fund Third Point milik miliarder Daniel Loeb telah keluar dari posisinya di CoStar, membatalkan potensi proxy fight. Loeb menyatakan bahwa tesis investasinya tidak lagi relevan setelah menilai tekanan terhadap perusahaan tidak akan meningkatkan bisnis inti. Saham turun 3,7%.

Goldman Sachs (GS): Saham turun 3,8% meskipun mencatatkan kinerja Q1 yang kuat didorong oleh trading ekuitas dan pertumbuhan advisory. Investor kecewa oleh hasil FICC yang lebih lemah dari ekspektasi serta rasio modal CET1 yang lebih rendah dari perkiraan.

International Business Machines (IBM): IBM menyetujui penyelesaian senilai $17 juta dengan Departemen Kehakiman AS terkait praktik DEI. Investigasi menemukan bahwa bonus eksekutif dikaitkan dengan target demografis. Ini menjadi penyelesaian pertama dalam inisiatif baru pemerintah “Civil Rights Fraud Initiative”.

McDonald's: Raksasa makanan cepat saji ini akan memperbarui menu minumannya di AS pada Agustus mendatang, dengan menambahkan Red Bull Dragonberry, “Dirty” Dr Pepper, serta minuman buah segar. McDonald’s berencana menetapkan harga lebih rendah dibandingkan pesaing seperti Starbucks dan Dutch Bros.

