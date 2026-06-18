Saham China Kehilangan Daya Tarik di Tengah Boom AI Global

Indeks saham utama China semakin mendekati wilayah bear market, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi negara tersebut. Tekanan terutama terkonsentrasi pada perusahaan internet dan konsumen berkapitalisasi besar yang selama ini mendominasi indeks saham China yang diperdagangkan di luar negeri. Namun pelemahan saham China tidak hanya disebabkan oleh perlambatan ekonomi. Masalah yang semakin mendapat perhatian adalah struktur MSCI China Index yang masih sangat bergantung pada saham internet dan konsumen.

Ketika investor global mengalokasikan dana ke produsen semikonduktor dan perusahaan yang diuntungkan oleh ledakan AI di Korea Selatan dan Taiwan, indeks offshore China masih sangat bergantung pada konsumsi domestik, kinerja Alibaba dan Tencent, serta sentimen sektor properti. Akibatnya, meskipun ekonomi China berhasil stabil, negara tersebut tetap berisiko kehilangan arus modal global ke pasar Asia lain yang menawarkan eksposur lebih langsung terhadap siklus investasi AI.

MSCI China Mendekati Bear Market

MSCI China Index sempat turun hingga 2,1% pada perdagangan hari ini dan pada satu titik telah merosot lebih dari 20% dari puncaknya pada 2 Oktober, mendekati definisi teknikal bear market. Alibaba dan Tencent menjadi penyumbang terbesar pelemahan tersebut, meskipun selama bertahun-tahun keduanya merupakan tulang punggung eksposur investor internasional terhadap sektor teknologi China.

Apa yang menekan saham China? Beberapa faktor negatif terjadi secara bersamaan:

Meningkatnya ketegangan dengan institusi Amerika Serikat.

Pentagon berencana memasukkan BYD dan Alibaba ke dalam daftar perusahaan yang dituduh memiliki hubungan erat dengan pemerintah China.

Data konsumsi China yang melemah.

Belanja ritel pada Mei mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sejak pandemi.

Kinerja keuangan perusahaan internet besar yang mengecewakan.

Persaingan yang semakin ketat dari Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Risiko geopolitik China yang masih relatif tinggi.

Belanja investasi AI yang besar sehingga menekan margin keuntungan dalam jangka pendek.

Arus modal yang bergeser ke pasar yang lebih diuntungkan oleh boom AI global.

Korea Selatan dan Taiwan terus menikmati permintaan tinggi terhadap semikonduktor dan infrastruktur AI berkat eksposur mereka terhadap produsen chip kelas dunia. Sebaliknya, MSCI China masih lebih bergantung pada tren konsumsi, regulasi, sektor properti, kepercayaan terhadap perbankan, dan kinerja laba perusahaan internet.

Masalah Struktural MSCI China

MSCI China masih didominasi oleh perusahaan internet dan konsumen yang tercatat di Hong Kong. Komposisi indeks menunjukkan:

Tencent menyumbang sekitar 13% dari indeks.

Alibaba menyumbang sekitar 10% dari indeks.

Konsentrasi tersebut membuat pelemahan beberapa perusahaan besar mampu memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan indeks. Ketika Alibaba dan Tencent mengecewakan pasar, indeks memiliki keterbatasan untuk mengimbangi tekanan tersebut melalui sektor lain. Berbeda dengan Taiwan dan Korea Selatan, indeks saham China offshore memiliki eksposur yang relatif kecil terhadap siklus AI hardware global. Akibatnya, reli global yang dipicu AI sebagian besar tidak dinikmati oleh saham China yang diperdagangkan di luar daratan China.

Sektor Teknologi China Tidak Bergerak Seragam

Pelemahan saat ini terutama terkonsentrasi pada perusahaan internet dan e-commerce. Alibaba dan Tencent sama-sama melaporkan pendapatan kuartal Maret yang berada di bawah ekspektasi analis. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa investasi AI dalam jumlah besar membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan peningkatan profitabilitas. Namun di sisi lain, indeks teknologi domestik China menunjukkan cerita yang berbeda.

Star 50 Index, yang berisi produsen semikonduktor dan perusahaan teknologi canggih China, justru mencetak rekor tertinggi baru hari ini. Perbedaan ini menunjukkan bahwa investor tidak meninggalkan sektor teknologi China secara keseluruhan.

Sebaliknya, mereka menjadi lebih selektif dan lebih memilih perusahaan yang terkait dengan:

Semikonduktor.

Manufaktur teknologi tinggi.

Rantai pasok AI domestik China.

Hang Seng China Enterprises Masih Tertekan

Tekanan juga terlihat pada Hang Seng China Enterprises Index yang turun lebih dari 2% hari ini. Indeks tersebut saat ini menjadi salah satu indeks saham utama dengan kinerja terburuk di dunia tahun ini di antara lebih dari 90 indeks yang dipantau Bloomberg. Sementara itu, Hang Seng Tech Index telah memasuki bear market lebih awal tahun ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelemahan saham teknologi China bukan sekadar koreksi jangka pendek, melainkan bagian dari menurunnya kepercayaan investor terhadap platform internet besar.

Mengapa Pasar China Mengecewakan Investor?

Saham China masih menghadapi tekanan karena investor belum melihat katalis yang cukup kuat untuk mendorong pemulihan struktural.

Masalahnya tidak hanya terkait sentimen yang lemah, tetapi juga komposisi indeks yang terlalu bergantung pada:

Konsumsi domestik.

Platform internet.

Kinerja laba segelintir perusahaan teknologi berkapitalisasi besar.

Sampai konsumsi masyarakat mulai pulih dan perusahaan seperti Alibaba maupun Tencent mampu menunjukkan pertumbuhan laba yang lebih meyakinkan, MSCI China berpotensi tetap rentan terhadap tekanan lanjutan.

Salah satu penyebab utama kinerja buruk MSCI China adalah minimnya partisipasi dalam reli AI global. Sementara Korea Selatan dan Taiwan menikmati lonjakan permintaan semikonduktor dan infrastruktur AI, indeks offshore China masih didominasi oleh bisnis internet dan konsumsi.

Menurut Vey-Sern Ling dari Union Bancaire Privée, perusahaan teknologi China pada akhirnya menjadi "korban dari kesuksesan tetangga mereka di Asia Utara." Investor kini lebih memilih produsen semikonduktor yang menjadi penerima manfaat langsung dari investasi AI dibanding platform internet seperti Alibaba dan Tencent. Akibatnya, biaya peluang untuk mempertahankan investasi di saham teknologi China meningkat secara signifikan. Modal global secara alami mengalir ke pasar yang menawarkan pertumbuhan laba yang lebih jelas, terutama Korea Selatan dan Taiwan.

Narasi Lama Alibaba dan Tencent Mulai Memudar

Beberapa tahun lalu, Alibaba, Tencent, dan perusahaan internet besar lainnya merupakan alasan utama investor membeli saham China. Kini narasi tersebut perlahan kehilangan momentum. Hasil kuartal pertama menunjukkan bahwa Alibaba dan Tencent gagal memenuhi ekspektasi pendapatan pasar.

Profitabilitas keduanya tertekan oleh tiga faktor utama:

Meningkatnya belanja investasi AI.

Persaingan domestik yang sangat ketat.

Lemahnya permintaan konsumen di China.

Bagi investor, kondisi ini menandai perubahan penting dalam cerita pertumbuhan sektor teknologi China. Platform internet masih menghasilkan arus kas yang besar, tetapi tidak lagi dipandang sebagai mesin pertumbuhan utama pasar saham China seperti sebelum pandemi dan sebelum gelombang pengetatan regulasi terhadap sektor teknologi.