Saham Dell Technologies turun lebih dari 11% hari ini, sementara perusahaan infrastruktur AI lainnya seperti Micron dan Sandisk juga diperdagangkan melemah meskipun pasar saham AS secara keseluruhan masih bergerak sedikit positif. Besarnya penurunan menunjukkan bahwa investor tidak terlalu bereaksi terhadap sentimen pasar secara umum, tetapi lebih kepada meningkatnya kekhawatiran mengenai kualitas dan keberlanjutan jangka panjang boom infrastruktur AI.

Sebagai salah satu produsen terbesar server AI berbasis Nvidia, Dell berada langsung di dalam rantai pasok AI. Kondisi tersebut membuat valuasi sahamnya sangat sensitif terhadap setiap perubahan ekspektasi belanja pusat data oleh perusahaan hyperscaler.

Saham Dell diperdagangkan di sekitar US$400, menandai salah satu penurunan harian paling tajam dalam beberapa kuartal terakhir.

Sumber tekanan utama berasal dari kekhawatiran bahwa perusahaan hyperscaler mungkin telah membangun kapasitas infrastruktur AI secara berlebihan. Laporan bahwa Meta mempertimbangkan untuk menyewakan kelebihan kapasitas pelatihan dan inferensi AI kepada pelanggan korporasi memicu kekhawatiran bahwa permintaan server AI pada masa mendatang dapat melambat.

Dell sangat rentan terhadap skenario ini karena perusahaan memproduksi server AI berbasis Nvidia. Setiap perlambatan belanja infrastruktur AI tidak hanya akan berdampak pada produsen chip, tetapi juga pada perusahaan integrator sistem seperti Dell.

Kenaikan harga memori menjadi tekanan tambahan. Server yang dioptimalkan untuk AI sudah memiliki margin kotor lebih rendah dibandingkan bisnis perangkat keras tradisional Dell. Artinya, kenaikan biaya komponen dapat semakin menekan profitabilitas.

Aktivitas insider juga membebani sentimen. Para insider perusahaan menjual saham senilai sekitar US$1,56 miliar selama tiga bulan terakhir tanpa pembelian insider yang berarti. Selain itu, dua laporan Form 4 tambahan diungkapkan pada 14 Juli.

Penurunan saham Dell tampaknya terutama dipicu oleh faktor spesifik perusahaan dan sektor. Investor semakin mempertanyakan apakah ekspektasi yang sangat tinggi terhadap infrastruktur AI masih dapat dibenarkan setelah periode pertumbuhan pesanan dan backlog yang sangat kuat.

Risiko jangka pendek juga muncul dari pembaruan Windows 11 terbaru. Microsoft untuk sementara menghentikan peluncuran pembaruan KB5101650 pada perangkat Dell tertentu setelah muncul laporan mengenai perangkat yang tiba-tiba mati, penurunan performa, panas berlebih, dan konsumsi baterai yang berlebihan.

Masalah tersebut ditelusuri berasal dari konflik kompatibilitas antara antarmuka USB-C Connection Manager terbaru milik Microsoft dan driver Innovation Platform Framework milik Intel, yang mengatur daya prosesor serta kinerja termal.

Microsoft dan Dell saat ini sedang mengembangkan perbaikan yang diperkirakan tersedia dalam beberapa hari mendatang. Meskipun dampak finansialnya kemungkinan terbatas, insiden ini dapat memengaruhi persepsi kualitas produk Dell untuk sementara waktu dan meningkatkan aktivitas layanan pelanggan.

Investor mulai membedakan antara pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan profitabilitas. Dalam kasus Dell, risiko utamanya adalah boom server AI pada akhirnya mungkin tidak seuntung dan tidak seberkelanjutan seperti yang sebelumnya diperkirakan.

Pasar PC yang Lebih Lemah Tidak Mengubah Cerita AI Jangka Panjang Dell

Segmen bisnis utama kedua Dell, yaitu komputer pribadi, sedang menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya memori dan penyimpanan.

Pengiriman PC global turun hampir 5% secara tahunan pada kuartal kedua karena kenaikan harga komponen memaksa produsen meningkatkan harga jual dan mendorong pelanggan menunda pembelian.

Meskipun demikian, Dell tetap mengungguli pasar secara keseluruhan, sementara server AI masih menjadi mesin pertumbuhan utama perusahaan.

Menurut IDC, pengiriman PC global turun 4,9% secara tahunan pada kuartal kedua 2026, ketika harga memori dan penyimpanan meningkat antara 20% hingga 40%.

Kenaikan biaya komponen membuat harga PC menjadi lebih mahal, melemahkan permintaan, dan mendorong banyak pelanggan menunda pembelian.

Dell mengirimkan sekitar 9,3 juta unit PC selama kuartal tersebut dan mempertahankan pangsa pasar global sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja relatif perusahaan lebih kuat dibandingkan banyak pesaing, meskipun kondisi industri melemah.

Dell terus memperoleh manfaat dari hubungan kuat dengan pelanggan korporasi dan bisnis komersialnya. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan menambah pangsa pasar meskipun permintaan PC konsumen tetap lemah.

Infrastruktur AI tetap menjadi pendorong pertumbuhan terbesar Dell. Pada kuartal pertama tahun fiskal 2027, pendapatan meningkat 88% secara tahunan menjadi US$43,8 miliar, jauh melampaui ekspektasi Wall Street.

Laba bersih melonjak 256% menjadi US$3,44 miliar. Diluted EPS berdasarkan GAAP mencapai US$5,24, adjusted EPS tercatat US$4,86, dan arus kas bebas mencapai sekitar US$3,2 miliar.

Pendapatan dari Infrastructure Solutions Group meningkat 181% menjadi US$29 miliar, didorong oleh rekor permintaan terhadap server AI dan sistem penyimpanan perusahaan yang digunakan di pusat data AI.

Dalam praktiknya, Dell saat ini ditarik ke dua arah yang berbeda. Bisnis PC tradisional menghadapi tekanan dari melemahnya permintaan industri dan meningkatnya biaya komponen, sementara infrastruktur AI terus tumbuh pada laju yang secara fundamental mengubah profil keuangan perusahaan.

Pertanyaan utama bagi investor bukan lagi apakah Dell memperoleh manfaat dari AI, tetapi apakah pertumbuhan server AI dan laba saat ini dapat bertahan cukup lama untuk membenarkan valuasi premium saham Dell.

Saham Dell pada Interval D1

Saham Dell hari ini sedang menguji batas bawah tren naik yang lebih luas dan turun menuju level pembukaan gap bullish pada 29 Mei.

Valuasi masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi saham Dell. Perusahaan saat ini diperdagangkan pada sekitar 30 hingga 35 kali estimasi laba ke depan, jauh lebih tinggi dibandingkan produsen PC tradisional seperti HP.

Premi tersebut mengasumsikan bahwa siklus investasi server AI akan berlanjut selama bertahun-tahun.

Setiap perlambatan belanja AI perusahaan, penundaan peningkatan infrastruktur, atau kenaikan lanjutan harga memori dapat dengan cepat menekan margin dan mengurangi kesediaan investor untuk membayar valuasi setinggi saat ini.

Sumber: xStation5