Saham Dell Technologies mencatat kenaikan kuat pada sesi Senin setelah Presiden AS Donald Trump kembali secara terbuka mendorong masyarakat Amerika untuk membeli komputer dari brand tersebut. Saham Dell naik lebih dari 5%. Pergerakan ini mirip dengan awal 2026, ketika komentar serupa dari Trump juga memicu reaksi kuat dari investor.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi White House yang membahas program Trump Accounts. Program ini membayangkan pembentukan rekening investasi dengan keuntungan pajak bagi anak-anak Amerika yang memenuhi syarat, disertai kontribusi awal sebesar $1.000 dari U.S. Department of the Treasury. Trump juga memuji Michael Dell, CEO Dell Technologies, atas keterlibatan finansial yang signifikan dalam inisiatif tersebut.

Investor tidak hanya membeli saham Dell, tetapi juga instrumen yang memberikan eksposur leveraged terhadap perusahaan tersebut, seperti ETF tertentu.

Namun, cerita ini juga memiliki dimensi politik. Berdasarkan laporan financial disclosure, Trump disebut telah membeli setidaknya $1 juta saham Dell pada kuartal pertama 2026. Presiden sebelumnya menyatakan bahwa asetnya dikelola melalui struktur blind trust dan semi-blind trust, serta bahwa pengelolaan keuangan sebagian ditangani oleh putranya, Eric Trump. Meski begitu, pernyataan publik yang berulang dan mampu menggerakkan harga satu perusahaan tertentu dapat memicu pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan.

Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa kenaikan Dell tidak sepenuhnya terputus dari fundamental. Saham ini berada dalam tren naik yang kuat, didukung oleh permintaan terhadap infrastruktur AI, server, dan siklus pembaruan PC. Harga saham Dell telah naik sekitar 240% selama 12 bulan terakhir.

Analisis Teknikal: Dell (DELL.US) (D1)

Saham Dell mencatat kenaikan sangat tajam pada paruh pertama 2026. Namun, setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $466, harga bergerak dalam konsolidasi yang lebar. Berdasarkan rentang Fibonacci, level $362 dapat diidentifikasi sebagai resistance kuat bagi penjual, sementara $530 dapat dilihat sebagai target bagi pembeli jika mereka berhasil kembali mengambil inisiatif. Sumber: xStation5

Pada level saat ini, investor mungkin mulai mempertanyakan bukan hanya potensi motivasi Donald Trump dalam sering menyebut perusahaan ini, tetapi juga apakah saham Dell sudah terlalu mahal. Meskipun hasil perusahaan kuat dan didukung fundamental, laju pertumbuhan revenue dan profit, serta potensi monetisasi dari boom AI, belum tentu cukup untuk membenarkan kenaikan harga yang sedramatis ini.