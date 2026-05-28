Analis Barclays, Henning Cosman, menilai aksi jual terhadap saham Ferrari berlebihan. Barclays tetap mempertahankan rekomendasi “Overweight”. Menurut Barclays, Luce diperkirakan hanya akan menyumbang sekitar 3,5% dari total volume penjualan dan menjadi salah satu dari 20 model baru yang direncanakan Ferrari untuk periode 2026–2030.

Perlu dicatat bahwa model ini, yang dikembangkan bersama LoveFrom — perusahaan yang didirikan oleh mantan Chief Design Officer Apple, Jony Ive — mendapat kritik luas dari media karena dianggap meninggalkan karakter desain klasik Ferrari.

Ferrari Luce merupakan mobil listrik empat pintu dengan kapasitas lima penumpang dan tenaga lebih dari 1.000 horsepower. Mobil ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam 2,5 detik dan dibanderol mulai dari 550.000 euro. Pengiriman pertama kepada pelanggan dijadwalkan pada kuartal IV 2026.

CEO Ferrari, Benedetto Vigna, menolak berbagai kritik yang diarahkan pada desain kendaraan tersebut.