📈 Saham kembali menguat seiring harapan baru pembicaraan AS-Iran 🔍

Futures indeks Wall Street mengalami rebound setelah laporan dari CBS News, yang mengutip pejabat pemerintahan AS, menyatakan bahwa “delegasi AS tetap berhubungan dengan pimpinan Iran.”

Meskipun pesimisme terlihat di awal sesi, indeks AS kini bergerak jelas ke arah penguatan. Kenaikan dipimpin oleh indeks small-cap Russell 2000 (US2000), yang naik hingga 1%. Futures S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik sekitar 0,5%, sementara Dow Jones juga berhasil menghapus kerugiannya, yang sebelumnya diperparah oleh aksi jual saham Goldman Sachs (US30: +0,1%).

Pasar saham AS kembali ke zona hijau segera setelah adanya informasi bahwa AS dan Iran melanjutkan negosiasi. Sektor teknologi memimpin penguatan, sementara sektor perbankan juga menunjukkan optimisme meskipun laporan laba Goldman Sachs mengecewakan. Sumber: Finviz

Menurut CBS, kedua pihak dalam konflik masih berupaya mencapai kesepakatan, dan perwakilan dari negara mediator, Pakistan, sedang menunggu respons dari AS dan Iran terkait kelanjutan pembicaraan damai. Informasi ini muncul tak lama setelah konferensi pers Donald Trump, di mana Presiden AS menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan “dunia disandera oleh Iran.” Trump juga menegaskan bahwa program nuklir Iran tetap menjadi poin utama perselisihan.

Seiring dengan penguatan saham, terlihat pula koreksi yang jelas pada dolar AS. Indeks dolar sempat menghapus penurunan dari dua sesi sebelumnya di awal hari, namun harapan baru pembicaraan damai melemahkan permintaan terhadap aset safe haven. Indeks volatilitas VIX juga turun (-2,75%), menandakan meredanya ketakutan di pasar.





