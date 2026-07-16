Saham UnitedHealth Group naik hampir 7% dalam perdagangan pre-market menjelang sesi Wall Street pada Kamis setelah perusahaan membukukan hasil kuartal kedua 2026 yang jauh lebih baik dari ekspektasi.

Kejutan terbesar bukan berasal dari pendapatan, melainkan dari profitabilitas. Pasar tidak hanya melihat penurunan biaya manfaat medis yang telah lama dinantikan, tetapi manajemen juga kembali menaikkan guidance untuk keseluruhan tahun.

Analisis Teknikal UnitedHealth Group pada Interval D1

Harga saham perusahaan masih berada jauh di bawah level pada akhir 2024. Namun, gambaran teknikal mulai menunjukkan perubahan yang semakin positif. Perubahan utama terlihat dari terbentuknya sinyal golden cross antara EMA100 dan EMA200. Sumber: xStation5

Hasil Keuangan

Adjusted earnings per share atau EPS mencapai US$6,38, jauh di atas ekspektasi pasar sekitar US$4,90.

Pendapatan mencapai US$112 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan US$111,6 miliar pada tahun sebelumnya dan juga melampaui konsensus.

Laba operasional meningkat dari US$5,2 miliar menjadi US$8 miliar.

Arus kas operasional mencapai US$11,1 miliar.

Komponen terpenting dalam laporan tersebut adalah medical cost ratio, yaitu persentase premi yang dialokasikan untuk menanggung manfaat medis.

Rasio tersebut turun menjadi 86,7% dari 89,4% pada tahun sebelumnya, sedangkan pasar memperkirakan sekitar 88,5%.

Segmen UnitedHealthcare menghasilkan pendapatan sebesar US$86 miliar, sementara laba operasional meningkat dari US$2,1 miliar menjadi US$3,9 miliar.

Margin operasional naik dari 2,4% menjadi 4,6%.

Namun, perbaikan profitabilitas tersebut sebagian dicapai dengan mengorbankan skala bisnis. Jumlah pelanggan yang dilayani turun sebanyak 525.000 selama kuartal tersebut.

Optum juga mencatat perbaikan yang jelas. Segmen tersebut menghasilkan laba operasional sekitar US$4 miliar, sementara marginnya meningkat sebesar 160 basis poin.

Manajemen menyoroti peningkatan kinerja Optum Insight serta penggunaan perangkat berbasis kecerdasan buatan atau AI.

Pada saat yang sama, manajemen mengakui bahwa pemulihan penuh pertumbuhan pendapatan Optum masih merupakan proses jangka panjang dan diperkirakan baru tercapai pada 2028.

Guidance

UnitedHealth menaikkan proyeksi adjusted earnings untuk keseluruhan 2026 menjadi US$19,50 hingga US$20,00 per saham, dibandingkan asumsi sebelumnya yang berada di atas US$18,25.

Pada saat yang sama, proyeksi arus kas operasional dinaikkan menjadi sekitar US$24 miliar.

Rencana pembelian kembali saham atau share buyback juga dilipatgandakan menjadi setidaknya US$5 miliar.

Namun, proyeksi pendapatan tetap tidak berubah di atas US$439 miliar.

Prospek

Panggilan konferensi earnings memberikan banyak informasi positif, tetapi kondisi perusahaan belum sepenuhnya terbebas dari risiko.

Pemulihan profitabilitas UnitedHealth berlangsung lebih cepat daripada yang sebelumnya diperkirakan pasar.

Pendapatan masih relatif datar dan basis pelanggan terus menyusut.

Meski demikian, perusahaan secara efektif mengurangi kontrak yang paling tidak menguntungkan dan mulai kembali mengendalikan biaya.