SAP turun 4% meski rekomendasi positif dari Bernstein 📉

Bernstein SocGen Group kembali menegaskan rating Outperform untuk saham SAP dan mempertahankan target harga di $322 (€278), dibandingkan harga saat ini sekitar €153 per saham. Analis Bernstein melihat perangkat lunak manajemen rantai pasok sebagai salah satu tema investasi jangka panjang paling menarik.

Menurut mereka, rantai pasok global sedang dibangun ulang secara real-time, didorong oleh guncangan geopolitik, inflasi, tuntutan ESG, serta meningkatnya ekspektasi pelanggan. Dalam lingkungan ini, sistem manajemen rantai pasok menjadi tulang punggung digital dari transformasi tersebut. Katalis tambahan datang dari kecerdasan buatan (AI), yang mempercepat pergeseran dari sekadar modernisasi menuju transformasi teknologi secara menyeluruh.

Hal ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan di sektor perangkat lunak, layanan, dan infrastruktur cloud. Menurut Bernstein, SAP berada dalam posisi yang sangat baik untuk memanfaatkan tren ini. Pandangan ini didukung oleh portofolio produk yang luas dan komprehensif, integrasi mendalam dengan sistem ERP, serta migrasi berkelanjutan ke S/4 yang secara alami dapat mendorong adopsi solusi rantai pasok lebih lanjut.

SAP juga diuntungkan oleh tingginya biaya perpindahan pelanggan (switching costs) dan hubungan jangka panjang dengan perusahaan besar, yang memperkuat posisi kompetitifnya di pasar. Namun demikian, perusahaan baru-baru ini melaporkan hasil keuangan kuartal keempat 2025 yang berada di bawah ekspektasi analis.

Laba per saham (EPS) tercatat sebesar $1,62, lebih rendah dari ekspektasi $1,76, yang berarti terjadi kejutan negatif sebesar 7,95%. Pendapatan juga mengecewakan, dengan SAP melaporkan $9,68 miliar dibandingkan ekspektasi $11,35 miliar, atau selisih negatif sebesar 14,71%.

Meskipun hasil keuangan lebih lemah, perusahaan mengumumkan rencana untuk membagikan dividen sekitar €2,92 miliar berdasarkan kinerja tahun 2025. Dividen yang diusulkan sebesar €2,50 per saham, meningkat 6,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ini menunjukkan bahwa, meskipun menghadapi tekanan terhadap laba, SAP tetap berkomitmen untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham dan mempertahankan kebijakan dividen yang menarik.

