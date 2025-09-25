Narasi dominan pasar bulan ini: booming AI plus dukungan bank sentral/pemangkasan suku akan menopang reli ekuitas jangka panjang. Karena itu, goyahnya saham AS dalam beberapa hari terakhir tak memicu lonjakan volatilitas atau kekhawatiran jual-beli akan makin dalam.

Tak ada tanda gelembung AI

VIX saat ini di 16, jauh di bawah rata-rata 12 bulan 18,8. Ada kekhawatiran gelembung AI, namun dalam 3 bulan terakhir saham terbaik di S&P 500 bukan para raksasa AI: Warner Bros Discovery +81% dan Paramount +62%. Jadi, kekhawatiran gelembung mungkin berlebihan.

Musim laba bisa jadi uji besar berikutnya untuk AI. Mega-cap tech AS adalah pendorong utama pertumbuhan pendapatan & laba S&P 500, sehingga Q3 earnings akan krusial untuk menilai keberlanjutan AI trade. Satu kuartal lagi laporan kuat bisa dorong kenaikan lanjutan.

Perpecahan di The Fed

Saat ini, indeks seolah berada di “dataran tinggi”; jeda momentum hanya memicu penurunan ringan. Risiko yang belum dipricing: perpecahan pandangan di Federal Reserve. Imbal hasil Treasury naik pekan ini, membalik penurunan beberapa pekan sebelumnya, menyusul komentar beragam pejabat The Fed. Sejak Agustus, Bloomberg’s Fed Speak Index cenderung naik. Meski anggota baru Stephen Miran sangat dovish, anggota senior lain khawatir soal inflasi dan pemangkasan saat ekonomi masih solid. Terbaru, Mary Daly (San Francisco Fed) menilai pemotongan lanjutan bisa dukung pasar kerja, namun harus hati-hati.

Sebagian pelaku pasar menilai pandangan Miran bisa mencerminkan calon ketua Fed berikutnya saat Powell mundur Mei 2026. Untuk sementara, pasar mengabaikan anggota yang kurang dovish. Ini juga tercermin dari harga emas yang terus menguat—emas +$10 hari ini ke $3.747/oz karena investor mencari lindung nilai inflasi.

Lelang obligasi Inggris jadi fokus

Data ekonomi minggu ini minim, sehingga fokus bergeser ke lelang utang pemerintah. Hari ini, Inggris akan menjual £1,25 miliar gilt 2034 dan £750 juta gilt 2038. Ini uji penting jelang Budget. Rabu kemarin, mencuat wacana mencabut batas tunjangan anak kedua, berbiaya £3,5 miliar/tahun. Ada pula kekhawatiran kenaikan pajak £30 miliar pada Budget ini—bila benar, total kenaikan pajak >£70 miliar dalam >1 tahun. Kekhawatiran pun meningkat soal pertumbuhan UK bisa tercekik.

Lelang hari ini uji demand kunci; awal pekan permintaan tenor 5Y & 30Y terendah 2 tahun. UK sudah menggeser penerbitan ke tenor pendek karena minimnya permintaan dana pensiun untuk tenor panjang. Jika permintaan tenor menengah juga turun, bisa memicu gejolak baru pasar gilt. Demand lemah akan jadi pukulan lanjutan bagi pemerintah dan menandakan pasar kehilangan keyakinan pada kemampuan pemerintah mengelola ekonomi—padahal biaya pinjaman setinggi era pandemi.

Rangkaian U-turn belanja, plus downgrade produktivitas OBR, bisa jadi ancaman berikutnya bagi pasar gilt. Ditambah risiko politik—misalnya jika tokoh kiri Andy Burnham menantang Keir Starmer—dapat menambah kecemasan. Burnham baru-baru ini menyepelekan kekhawatiran pasar obligasi, yang bisa membuat investor kian resah.

Dolar jeda, kripto tenggelam

Di tempat lain, perhatian tertuju pada klaim pengangguran awal AS yang dirilis hari ini. Dolar melemah setelah kuat di paruh awal pekan, memberi ruang EURUSD menguji $1,1750, menanti buletin ekonomi ECB. Saat sentimen risiko jeda, kripto kembali turun; Bitcoin -$1.798 sejauh ini pada Kamis.