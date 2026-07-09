Meskipun terjadi koreksi terbaru pada saham semikonduktor, investor global belum kehilangan minat terhadap artificial intelligence. Futures Nasdaq 100 naik hampir 1%, sementara penurunan harga Brent crude dari sekitar USD 81 ke bawah USD 78 per barel memberikan sedikit kelegaan bagi investor, meskipun ketidakpastian di Timur Tengah masih berlanjut. Menurut Bloomberg, permintaan untuk penawaran American Depositary Receipt atau ADR SK Hynix melampaui jumlah saham yang tersedia lebih dari tujuh kali. Jika harga final ditetapkan dekat dengan harga saham saat ini, transaksi tersebut akan menjadi listing AS terbesar kedua sepanjang sejarah oleh perusahaan asing.

Poin Utama

Permintaan untuk ADR SK Hynix melampaui pasokan lebih dari tujuh kali, dengan total pesanan mencapai sekitar USD 171,5 miliar.

Perusahaan dapat mengumpulkan sekitar USD 24,5 miliar, menjadikannya listing asing terbesar kedua dalam sejarah AS setelah Alibaba.

Meskipun terkoreksi lebih dari 30% dari rekor tertingginya, investor institusional tetap agresif meningkatkan eksposur mereka ke pasar AI memory.

Permintaan Besar Meski Harga Saham Terkoreksi Tajam

SK Hynix meluncurkan penawaran ADR-nya pada saat sentimen terhadap saham semikonduktor memburuk secara signifikan. Saham perusahaan telah turun sekitar 30,5% dari rekor tertinggi yang dicapai pada akhir Juni, sementara pesaingnya di AS, Micron Technology, mengalami koreksi serupa. Akibatnya, sebagian investor mulai mempertanyakan apakah rally yang didorong AI sudah terlalu panas.

Data Bloomberg menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Penawaran 177,9 juta ADR menarik pesanan senilai sekitar USD 171,5 miliar, mencerminkan permintaan lebih dari tujuh kali lebih besar dibandingkan jumlah sekuritas yang ditawarkan.

Hal ini menunjukkan bahwa fund investasi terbesar dunia melihat koreksi terbaru bukan sebagai akhir dari siklus AI, melainkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan eksposur ke salah satu pemasok AI memory terkemuka di dunia.

Listing Asing Terbesar Kedua dalam Sejarah Wall Street

Penawaran ADR tersebut mewakili 17,79 juta saham biasa SK Hynix. Jika harga ADR ditetapkan sesuai dengan harga penutupan Rabu di sekitar 2,08 juta won Korea per saham, perusahaan akan mengumpulkan sekitar USD 24,5 miliar.

Hal itu akan menjadikannya listing AS terbesar kedua yang pernah dilakukan oleh perusahaan asing, hanya kalah dari penawaran Alibaba yang memecahkan rekor sebesar USD 25 miliar.

Meskipun analis memperkirakan transaksi ini dapat mengumpulkan hampir USD 29 miliar hanya beberapa minggu lalu, penurunan terbaru pada harga saham SK Hynix mengurangi estimasi dana yang akan diperoleh. Namun, permintaan investor tetap sangat kuat.

Indikasi lain bahwa SK Hynix memandang listing AS ini sebagai tonggak strategis adalah keterlibatan langsung Chairman SK Group, Chey Tae-won. Menurut sumber industri, ia akan menghadiri seremoni listing ADR di Nasdaq pada Jumat bersama CEO SK Hynix Kwak Noh-jung dan eksekutif senior lainnya.

Dalam acara tersebut, jajaran manajemen perusahaan diperkirakan akan mempresentasikan keunggulan teknologi dan strategi pertumbuhan AI jangka panjang SK Hynix kepada investor global.

Dana hasil penawaran terutama akan digunakan untuk membiayai ekspansi kapasitas. SK Hynix berencana membangun pabrik fabrikasi semikonduktor baru dan fasilitas advanced chip packaging di Korea Selatan untuk memenuhi permintaan produk AI memory yang tumbuh cepat.

Chey Tae-won juga diperkirakan akan bertemu dengan eksekutif dari perusahaan teknologi besar AS, termasuk Nvidia dan Tesla, menyoroti pentingnya kemitraan strategis dengan pelanggan infrastruktur AI terbesar di dunia.

Investor Institusional Besar Tetap Bullish pada AI

Menurut Bloomberg, penawaran tersebut menarik minat dari global long-only funds, perusahaan investasi yang berfokus pada teknologi, sovereign wealth funds, dan investor institusional yang berfokus pada Asia.

Baillie Gifford, Coatue Management, dan Situational Awareness dilaporkan menyatakan minat untuk membeli ADR senilai hingga USD 7 miliar. Komitmen sebesar ini menunjukkan bahwa investor terbesar dunia masih memandang produsen memori sebagai salah satu penerima manfaat jangka panjang terbesar dari revolusi AI.

Transaksi ini dipimpin oleh beberapa bank investasi terbesar Wall Street, termasuk Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Citi, yang semakin menegaskan skala dan pentingnya kesepakatan tersebut.

Mengapa SK Hynix Sangat Penting bagi Industri AI?

SK Hynix saat ini merupakan salah satu produsen High Bandwidth Memory atau HBM terkemuka di dunia, yaitu salah satu komponen paling penting yang digunakan dalam AI accelerator yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Nvidia dan AMD. Tanpa memori generasi berikutnya, bahkan GPU paling kuat sekalipun tidak akan mampu menghasilkan performa AI training dan inference seperti saat ini.

Hal ini membuat SK Hynix menjadi salah satu penerima manfaat paling langsung dari belanja infrastruktur AI global. Setiap kenaikan pengiriman GPU biasanya disertai dengan peningkatan permintaan terhadap HBM memory yang lebih canggih.

Dari perspektif investor, SK Hynix telah menjadi salah satu perusahaan paling penting dalam seluruh rantai nilai artificial intelligence.

Apakah Ini Sinyal Bullish Baru untuk Sektor Semikonduktor?

Menurut saya, ya. Jika investor benar-benar percaya bahwa AI boom akan segera berakhir, sulit menjelaskan mengapa salah satu penawaran publik terbesar dalam beberapa tahun terakhir mampu menarik permintaan yang melampaui pasokan lebih dari tujuh kali.

Yang lebih penting, permintaan luar biasa ini muncul setelah SK Hynix turun lebih dari 30% dari all-time high dan setelah Micron mengalami koreksi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusional masih memperlakukan pelemahan terbaru sebagai koreksi normal dalam tren pertumbuhan jangka panjang yang jauh lebih besar.

Meskipun volatilitas pada saham semikonduktor kemungkinan tetap tinggi dalam jangka pendek, permintaan luar biasa terhadap penawaran ADR SK Hynix menunjukkan bahwa modal institusional masih terus membangun eksposur jangka panjang terhadap artificial intelligence. Ini dapat dilihat sebagai sinyal positif bukan hanya untuk produsen memori, tetapi juga untuk ekosistem AI secara lebih luas.