15.35 · 7 Mei 2026

SLV ETF Dekati Breakout, Tapi Risiko Fakeout Masih Tinggi

SLV ETF saat ini menunjukkan struktur teknikal yang cukup konstruktif, di mana pergerakan harga mengindikasikan fase pemulihan dan akumulasi jangka menengah, namun belum bisa disebut sebagai breakout bullish yang benar-benar terkonfirmasi. Buyer terlihat mulai mempertahankan area higher low, menandakan momentum mulai membaik dan tekanan jual berkurang. Meski begitu, tantangan utama masih berada pada area resistance terdekat di sekitar swing high sebelumnya. Jika SLV mampu breakout dan bertahan di atas area tersebut dengan volume yang kuat, maka potensi kelanjutan kenaikan akan semakin terbuka dan dapat memperkuat skenario reversal bullish yang lebih besar. Sebaliknya, jika kembali gagal menembus resistance, kemungkinan besar harga akan kembali bergerak sideways dalam fase konsolidasi. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah aset berbasis silver sering menghasilkan fake breakout dan pergerakan volatil, sehingga konfirmasi jauh lebih penting dibanding terlalu cepat mengantisipasi breakout. Secara keseluruhan, outlook teknikal SLV masih cenderung bullish secara hati-hati, tetapi tetap membutuhkan breakout yang valid sebelum tren naik yang lebih kuat benar-benar terkonfirmasi.
 

Sumber: xStation5

 

 

 

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
