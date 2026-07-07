SpaceX bergabung dengan Nasdaq 100, salah satu indeks saham global yang paling banyak dipantau, hari ini.

Apa Artinya bagi Perusahaan?

Secara global, terdapat lebih dari 200 produk investasi yang terkait dengan indeks Nasdaq 100. Sebagian besar produk tersebut merupakan dana investasi, seperti ETF, investment fund, dan insurance fund, yang secara kolektif mengelola modal di kisaran $600-800 miliar. Jika instrumen derivatif, termasuk futures dan options, ikut diperhitungkan, eksposurnya mencapai $1,4 triliun.

Dana-dana yang melacak komposisi Nasdaq 100 akan dipaksa untuk membeli saham SpaceX secara fisik agar tetap dapat mereplikasi indeks secara akurat. Diperkirakan hal ini akan menciptakan permintaan pasif sekitar $4,3 miliar.

Namun, Bobot SpaceX di Indeks Akan Tetap Kecil

Untuk perusahaan dengan jumlah saham free float yang rendah, yaitu kurang dari 33,3%, bobotnya dalam indeks dihitung berdasarkan kapitalisasi yang disesuaikan. Artinya, dalam perhitungan tersebut, nilai yang lebih kecil dari dua angka akan digunakan: total jumlah saham yang diperdagangkan publik atau maksimal tiga kali jumlah saham yang tersedia dalam free float.

Karena SpaceX hanya menyediakan 5% sahamnya sebagai free float, porsi perusahaan dalam indeks untuk saat ini akan tetap kecil, yaitu sekitar 0,8%.

Ini Bukan Satu-satunya Batasan yang Diterapkan Nasdaq 100

Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat memiliki bobot lebih dari 24% dalam indeks.

Total bobot seluruh perusahaan yang masing-masing memiliki porsi di atas 2,5% dalam indeks tidak boleh lebih besar dari 48% dari keseluruhan indeks. Jika hal ini terjadi, bobot perusahaan-perusahaan tersebut akan dipangkas secara proporsional ke level 40%.

Perlu Diingat bahwa SpaceX Masuk Indeks Melalui Proses Fast-Track

Prosedur tradisional seharusnya mengharuskan perusahaan melewati apa yang disebut sebagai seasoning period, yang biasanya berarti harus menunggu tiga bulan hingga satu tahun penuh sejak debut di bursa sebelum komite indeks mempertimbangkan pencalonan perusahaan tersebut. Selain itu, aturan tradisional Nasdaq 100 juga secara ketat menerapkan persyaratan minimum 10% saham dalam free float.

Saat ini, masa seasoning telah dipersingkat menjadi hanya 15 hari kerja sejak debut. Aturan baru juga diperkenalkan, yaitu jika perusahaan baru masuk ke jajaran 40 perusahaan terbesar di seluruh indeks berdasarkan total kapitalisasi, dengan ambang batas sekitar $150 miliar, sementara SpaceX bernilai hampir $2 triliun, maka kriteria minimum free float tidak berlaku.

SpaceX tidak mendapatkan kelonggaran serupa dari S&P 500. Indeks tersebut masih mensyaratkan, antara lain, masa 12 bulan penuh sejak debut serta empat kuartal berturut-turut yang ditutup dengan profit berdasarkan aturan GAAP yang ketat.