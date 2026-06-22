Saham SpaceX berada di bawah tekanan pada perdagangan Senin setelah perusahaan mengumumkan penerbitan obligasi baru. Saham turun lebih dari 7% dalam sesi perdagangan hari ini karena investor mengevaluasi implikasi pendanaan tambahan tersebut terhadap valuasi perusahaan yang sudah melonjak tajam sejak IPO.

SpaceX berencana menerbitkan obligasi senior tanpa jaminan senilai US$20 miliar. Manajemen menyatakan dana hasil penerbitan akan digunakan untuk:

Melunasi bridge financing yang sebelumnya digunakan perusahaan.

Kebutuhan korporasi umum lainnya.

Mendukung rencana ekspansi jangka panjang.

Posisi Kas Tetap Sangat Kuat

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, SpaceX mengungkapkan bahwa hingga 19 Juni perusahaan memiliki sekitar US$100 miliar kas dan setara kas. Dari sisi likuiditas, rasio lancar (current ratio) perusahaan berada di level 1,2x. Angka tersebut memang masih berada di bawah rata-rata pasar secara umum, namun tetap lebih baik dibandingkan rata-rata perusahaan di sektor antariksa. Dengan posisi kas yang sangat besar, kebutuhan penerbitan obligasi ini kemungkinan lebih berkaitan dengan optimalisasi struktur modal dan fleksibilitas pendanaan dibandingkan kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Valuasi Menjadi Sorotan

Tekanan jual juga diperkuat oleh laporan terbaru dari KeyBanc. Menurut analis bank investasi tersebut, reli besar yang terjadi setelah IPO telah membuat valuasi SpaceX mencerminkan sebagian besar potensi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

KeyBanc tetap mengakui bahwa SpaceX merupakan pemimpin pasar yang sangat dominan dalam dua bisnis utamanya:

Peluncuran roket orbital.

Layanan satelit melalui Starlink.

Namun menurut mereka, harga saham saat ini sudah cukup merefleksikan profil risiko dan potensi keuntungan di masa depan. Dengan kata lain, investor mungkin membutuhkan katalis baru yang lebih kuat untuk mendorong kenaikan lebih lanjut.

Bagi sebagian besar analis, sumber ketidakpastian terbesar bukan berasal dari bisnis Starlink atau peluncuran satelit yang sudah berjalan saat ini. Fokus utama tetap berada pada pengembangan Starship.

Program Starship memiliki peran yang sangat penting karena akan menentukan:

Kemampuan ekspansi jaringan Starlink generasi berikutnya.

Penurunan biaya peluncuran secara signifikan.

Pengembangan proyek infrastruktur luar angkasa di masa depan.

Keberhasilan Starship berpotensi memperkuat posisi kompetitif SpaceX selama bertahun-tahun. Sebaliknya, keterlambatan atau kegagalan pengembangan dapat memengaruhi ekspektasi pertumbuhan yang saat ini sudah sangat tinggi.

Uji Terbang ke-13 Menjadi Katalis Berikutnya

Perhatian investor kini tertuju pada uji terbang Starship ke-13 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juni. Hasil misi tersebut diperkirakan menjadi katalis terpenting bagi saham SpaceX dalam jangka pendek. Keberhasilan pengujian dapat memperkuat keyakinan pasar terhadap roadmap jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, hasil yang mengecewakan berpotensi memperpanjang tekanan terhadap saham.