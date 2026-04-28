Platform distribusi audio asal Swedia yang terdaftar di bursa AS ini turun lebih dari 10% setelah merilis hasil Q1 2026. Meskipun reaksi pasar terlihat ekstrem, angka-angka yang dirilis tampaknya tidak sepenuhnya membenarkannya—setidaknya pada pandangan pertama.

Laba per saham (EPS) tercatat jauh di atas ekspektasi, mencapai €3,45 dibandingkan ekspektasi pasar sekitar €2,95.

Pendapatan tergolong solid, hampir tepat sesuai konsensus, sebesar €4,53 miliar.

Tambahan poin positif bagi perusahaan meliputi:

Jumlah pelanggan premium meningkat 9% secara tahunan menjadi 293 juta—mendekati ekspektasi pasar.

Pendapatan dari pengguna premium naik 10% secara tahunan menjadi €4,15 miliar.

Jumlah pengguna aktif bulanan meningkat menjadi 761 juta—juga di atas ekspektasi.

Margin kotor naik ke rekor 33%, melampaui panduan perusahaan sendiri.

Laba operasional juga mencapai rekor, meningkat menjadi €715 juta dengan margin 15,8%.

Free cash flow (FCF) juga mencetak rekor, sebesar €824 juta.

Apakah ada yang dapat merusak hasil sekuat ini? Pasar tampaknya hampir sepenuhnya berfokus pada guidance.

Perusahaan mengumumkan bahwa laba operasional Q2 diperkirakan mencapai €630 juta. Ini merupakan penurunan dibandingkan Q1 dan secara signifikan di bawah ekspektasi pasar sekitar €674 juta. Pendapatan diperkirakan meningkat menjadi €4,8 miliar, dengan pengguna aktif bulanan naik menjadi 778 juta.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengantisipasi penurunan struktural dalam kondisi bisnis, melainkan mengindikasikan penurunan sementara dalam profitabilitas—meskipun dari basis yang sangat tinggi.

Pada saat yang sama, perusahaan menunjukkan bahwa mereka mampu terus meningkatkan pendapatan, dan metrik pengguna juga memberikan alasan untuk optimisme.

Meskipun penurunan profitabilitas yang signifikan secara kuartalan merupakan isu jangka pendek yang penting, besarnya aksi jual tampaknya, dalam konteks laporan ini, berlebihan.

SPOT.US (D1)

Paruh kedua tahun 2025 terbukti sangat sulit bagi Spotify. Valuasi perusahaan turun hingga 45%, menghapus seluruh kenaikan yang terjadi pada awal 2025. Kedalaman penurunan ini dapat menimbulkan pertanyaan—yang juga disoroti oleh analis di perusahaan investasi. Mengingat rentang waktunya, penurunan valuasi perusahaan kemungkinan besar didorong oleh rotasi modal ke perusahaan yang berfokus pada AI. Sumber: xStation5