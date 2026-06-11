Lam Research: Pemain Infrastruktur AI yang Jarang Disorot

Ketika investor membicarakan kecerdasan buatan saat ini, nama-nama yang paling sering muncul biasanya adalah NVIDIA, Microsoft, Amazon, Meta, dan Alphabet. Mereka telah menjadi simbol revolusi teknologi yang mengubah lanskap ekonomi global hanya dalam beberapa tahun terakhir.

Setiap rekor penjualan chip AI, peluncuran model bahasa terbaru, maupun pembangunan pusat data raksasa selalu menjadi berita utama di berbagai portal keuangan. Namun sebagian besar pasar hanya melihat hasil akhirnya.

Investor melihat prosesor NVIDIA, model terbaru OpenAI, serta pusat data yang dibangun perusahaan teknologi terbesar di dunia. Yang jauh lebih jarang diperhatikan adalah apa yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum sebuah chip AI bisa digunakan di dalam server. Padahal, semikonduktor modern merupakan salah satu produk paling kompleks yang pernah diciptakan manusia.

Produksi satu chip membutuhkan ratusan tahapan teknologi dan waktu berbulan-bulan. Di atas wafer silikon, berbagai lapisan material ditambahkan, dihilangkan, dan dimodifikasi dengan tingkat presisi dalam satuan nanometer. Kesalahan sekecil apa pun dapat menyebabkan hilangnya satu wafer yang nilainya mencapai ratusan ribu dolar.

Di sinilah Lam Research memainkan peran penting. Perusahaan ini tidak mendesain prosesor, tidak memproduksi memori, tidak mengembangkan model AI, dan tidak menjual layanan cloud. Sebaliknya, Lam menyediakan teknologi yang digunakan dalam tahapan manufaktur semikonduktor yang paling kompleks. Jika diibaratkan, Lam tidak menjual emasnya, melainkan menjual alat yang dibutuhkan untuk menambangnya. Karena itu, nama Lam Research relatif kurang dikenal oleh investor ritel.

Namun secara paradoks, justru ketidakterlihatan inilah yang membuat Lam menjadi salah satu perusahaan paling menarik dalam ekosistem AI. Sebab meskipun sebagian besar investor belum pernah berinteraksi dengan produk Lam, hampir setiap chip canggih di dunia pernah melakukannya.

Bab 1. Semakin Canggih Chip, Semakin Besar Peran Lam

Untuk memahami posisi Lam Research saat ini, penting memahami perubahan mendasar yang sedang terjadi di industri semikonduktor. Revolusi AI tidak hanya meningkatkan permintaan chip, tetapi juga mengubah cara chip dirancang dan diproduksi.

Selama bertahun-tahun, kemajuan industri berasal dari miniaturisasi transistor. Namun kini pendekatan tersebut tidak lagi cukup. Permintaan daya komputasi yang terus meningkat mendorong produsen untuk mengembangkan arsitektur yang lebih kompleks, material baru, serta integrasi banyak chip dalam satu sistem. Perubahan struktural inilah yang meningkatkan pentingnya Lam Research.

Contoh yang jelas terlihat pada memori NAND yang kini telah berkembang menjadi struktur dengan lebih dari 300 lapisan. Setiap lapisan tambahan membutuhkan proses deposisi, etsa, dan pembersihan yang semakin kompleks.

Hal yang sama terjadi pada memori HBM yang menjadi tulang punggung infrastruktur AI modern. HBM dibangun dengan menumpuk berbagai lapisan memori secara vertikal dan menghubungkannya dengan presisi tinggi.

Semakin kompleks proses produksi, semakin besar kebutuhan terhadap teknologi Lam. Dalam industri semikonduktor terdapat konsep yang disebut process intensity. Konsep ini mengukur jumlah dan kompleksitas tahapan yang dibutuhkan untuk memproduksi satu chip. Bagi Lam, peningkatan kompleksitas proses produksi sering kali lebih penting dibandingkan jumlah wafer yang diproduksi. Semakin rumit chip yang dibuat, semakin besar kebutuhan terhadap peralatan manufaktur canggih.

Karena itu, pasar Lam berpotensi tumbuh lebih cepat dibandingkan industri semikonduktor secara keseluruhan.

Bab 2. Mengapa AI Sangat Penting bagi Lam

Meskipun Lam telah memasok peralatan semikonduktor selama puluhan tahun, perkembangan AI kini menjadi faktor paling penting bagi prospek perusahaan. Alasannya sederhana. AI membutuhkan bukan hanya lebih banyak chip, tetapi juga chip yang jauh lebih canggih. Setiap generasi baru akselerator AI memerlukan daya komputasi lebih tinggi, komunikasi yang lebih cepat, serta bandwidth memori yang lebih besar.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, produsen chip mengembangkan arsitektur baru, meningkatkan jumlah lapisan memori, dan menerapkan proses manufaktur yang lebih kompleks. Semua tren tersebut meningkatkan permintaan terhadap teknologi Lam. Manajemen perusahaan secara konsisten menempatkan AI sebagai mesin pertumbuhan utama dalam beberapa tahun ke depan. Bagi Lam, AI bukan sekadar siklus investasi baru, tetapi perubahan struktural yang meningkatkan nilai teknologi yang mereka tawarkan di seluruh rantai produksi chip.

Bab 3. AI Bukan Satu-Satunya Mesin Pertumbuhan

Selain AI, Lam juga mendapat manfaat dari berbagai tren jangka panjang lainnya. Pertama adalah perkembangan pasar memori. Investasi pada NAND dan DRAM terus meningkat seiring transisi menuju generasi teknologi yang lebih maju.

Kedua adalah advanced packaging. Saat ini peningkatan performa chip tidak lagi hanya berasal dari miniaturisasi transistor, tetapi juga dari cara berbagai chip digabungkan menjadi satu sistem terintegrasi. Segmen ini menjadi salah satu area pertumbuhan tercepat bagi Lam.

Ketiga adalah bisnis layanan purna jual. Segmen Customer Support Business Group terus tumbuh karena produsen semikonduktor harus secara rutin melakukan pemeliharaan, upgrade, dan optimasi peralatan produksi mereka. Selain itu, regionalisasi rantai pasok global juga menjadi katalis tambahan. Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan menginvestasikan puluhan miliar dolar untuk membangun kapasitas manufaktur semikonduktor domestik. Setiap fasilitas baru yang dibangun membutuhkan peralatan canggih yang menjadi spesialisasi Lam.

Bab 4. Angka-Angka Mendukung Cerita Pertumbuhan

Keunggulan terbesar Lam adalah bahwa kisah AI mereka tercermin langsung dalam laporan keuangan.

Pada awal 2024, pendapatan kuartalan perusahaan masih berada di kisaran US$3,5 miliar. Kini pendapatan kuartalannya mendekati US$6 miliar. Pada kuartal ketiga tahun fiskal 2026, Lam mencatat pendapatan rekor sebesar US$5,84 miliar. Angka tersebut tumbuh sekitar 24% secara tahunan dan sekitar 9% dibandingkan kuartal sebelumnya. EPS mencapai US$1,47 dan melampaui ekspektasi pasar.

Profitabilitas juga terus meningkat. Margin operasi naik mendekati 35%. Margin kotor mendekati 50%. Margin laba bersih telah melampaui 30%. Segmen layanan Customer Support Business Group untuk pertama kalinya menghasilkan lebih dari US$2 miliar pendapatan kuartalan.

ROIC perusahaan mendekati 45%, menunjukkan efisiensi alokasi modal yang sangat tinggi. Di sisi neraca, Lam memiliki posisi kas yang kuat dengan sekitar US$4,8 miliar kas dan setara kas serta posisi net cash lebih dari US$1 miliar setelah memperhitungkan utang. Manajemen juga menaikkan proyeksi pasar wafer fabrication equipment (WFE) 2026 menjadi sekitar US$140 miliar, didorong oleh permintaan chip AI, HBM, dan logika canggih.

Bab 5. Apakah Lam Research Menarik untuk Diinvestasikan?

Berdasarkan valuasi Discounted Cash Flow (DCF), nilai wajar Lam Research diperkirakan berada di sekitar US$367 per saham.

Dengan harga pasar saat ini sekitar US$322, terdapat potensi kenaikan sekitar 14%.

Potensi tersebut memang tidak menunjukkan undervaluasi yang ekstrem.

Namun valuasi perusahaan juga belum terlihat berlebihan jika dibandingkan dengan fundamental bisnisnya.

Keunggulan utama Lam terletak pada:

• Hambatan masuk industri yang sangat tinggi.

• Posisi teknologi yang kuat.

• Hubungan dengan produsen semikonduktor terbesar di dunia.

• Margin yang tinggi dan stabil.

• Neraca yang sehat.

• Return on capital yang sangat menarik.

Meski demikian, investor tetap perlu memperhatikan sejumlah risiko.

Industri semikonduktor tetap bersifat siklikal.

Selain itu, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China dapat memengaruhi investasi semikonduktor global.

Risiko lain adalah perlambatan belanja AI dari perusahaan teknologi terbesar dunia yang dapat mengurangi permintaan terhadap peralatan manufaktur chip.

Meskipun demikian, Lam Research tampak sebagai salah satu perusahaan dengan posisi terbaik untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang industri semikonduktor.

Perusahaan ini tidak bergantung pada satu pelanggan, satu arsitektur chip, atau satu teknologi tertentu.

Lam memperoleh manfaat dari AI, perkembangan memori, advanced packaging, lokalisasi rantai pasok, serta pertumbuhan pendapatan layanan yang berulang.

Karena itu, Lam Research dapat dipandang bukan hanya sebagai taruhan terhadap AI, tetapi juga sebagai investasi pada meningkatnya kompleksitas seluruh ekosistem semikonduktor global.

Perlu diingat bahwa terdapat risiko yang terkait dengan boom AI itu sendiri. Saat ini, sebagian besar proyeksi masih mengasumsikan bahwa belanja untuk pusat data (data center) dan infrastruktur komputasi akan terus meningkat secara agresif. Namun, apabila laju investasi dari perusahaan teknologi terbesar mulai melambat dan tidak memenuhi ekspektasi pasar, hal tersebut dapat berdampak pada melambatnya pesanan peralatan yang digunakan untuk memproduksi chip-chip paling canggih.

Meskipun menghadapi berbagai risiko tersebut, Lam Research tetap terlihat sebagai salah satu perusahaan yang memiliki posisi terbaik untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan struktural (secular growth) industri semikonduktor. Perusahaan ini tidak bergantung pada satu pelanggan, satu arsitektur chip, maupun satu teknologi tertentu. Lam tidak hanya menikmati pertumbuhan dari adopsi AI, tetapi juga memperoleh dukungan dari perkembangan teknologi memori, advanced packaging, lokalisasi rantai pasok semikonduktor, serta basis pendapatan layanan berulang (recurring revenue) yang terus berkembang.

Hal ini memungkinkan investor memandang Lam bukan sekadar sebagai spekulasi atas tren kecerdasan buatan, melainkan sebagai investasi pada meningkatnya kompleksitas struktural seluruh ekosistem semikonduktor global.