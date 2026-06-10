Perubahan Utama Persediaan Minyak

Persediaan minyak mentah turun sebesar 7,23 juta barel. Angka tersebut lebih dari tiga kali lipat dibandingkan ekspektasi pasar yang memperkirakan penurunan sebesar 2,2 juta barel dan hampir setara dengan penurunan 7,97 juta barel pada pekan sebelumnya. Total persediaan minyak komersial AS kini berada di level 426,5 juta barel, sekitar 5% di bawah rata-rata musiman lima tahun.

Data Lainnya

Cushing, Oklahoma hub: -0,801 juta barel. Sebelumnya: -0,583 juta barel

Bensin: +0,186 juta barel. Konsensus: +1,0 juta barel. Jauh lebih rendah dari perkiraan pasar

Distilat: -0,2 juta barel. Konsensus: +0,171 juta barel

Total persediaan produk minyak komersial: -5,6 juta barel dalam satu pekan

Operasi Kilang

Kilang minyak beroperasi pada 95,3% dari kapasitas yang tersedia. Volume pengolahan mencapai 17 juta barel per hari, meningkat sekitar 80 ribu barel per hari dibandingkan pekan sebelumnya. Produksi bensin rata-rata mencapai 9,7 juta barel per hari. Produksi distilat mencapai 5,2 juta barel per hari. Keduanya menunjukkan peningkatan dibandingkan minggu sebelumnya.

Impor dan Permintaan

Impor minyak mentah rata-rata mencapai 5,9 juta barel per hari.

Angka tersebut turun sekitar 500 ribu barel per hari dibandingkan minggu sebelumnya dan 5,8% lebih rendah dibandingkan periode empat minggu yang sama tahun lalu. Dari sisi permintaan, total produk minyak yang dipasok selama empat minggu terakhir rata-rata mencapai 20,6 juta barel per hari. Angka tersebut meningkat 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Permintaan distilat menjadi yang terkuat dengan kenaikan 7,2% YoY. Sebaliknya, permintaan bensin turun 0,5% dan bahan bakar jet melemah 2,2%.

Posisi Persediaan Dibandingkan Rata-Rata Lima Tahun

Persediaan distilat masih menjadi kategori yang paling ketat. Stok berada di level 102,1 juta barel atau 13% di bawah rata-rata lima tahun. Persediaan bensin juga berada 6% di bawah rata-rata historis. Sebaliknya, propana dan propilena menjadi pengecualian dengan stok mencapai 22,8 juta barel atau sekitar 35% di atas rata-rata lima tahun.

Konteks Pasokan OPEC

Produksi minyak OPEC turun 1,06 juta barel per hari secara bulanan pada Mei.

Penurunan tersebut membawa produksi ke level terendah dalam lebih dari dua dekade.

Pelemahan produksi terutama dipicu oleh blokade angkatan laut Amerika Serikat terhadap Iran serta gangguan distribusi di sekitar Selat Hormuz yang membatasi ekspor dari kawasan Teluk.

Iran mencatat penurunan produksi terbesar.

Arab Saudi juga mengalami penurunan produksi, sementara Irak, Venezuela, dan Nigeria hanya mampu mengimbangi sebagian kecil dari penurunan tersebut. Kondisi ini semakin memperkuat indikasi bahwa pasar minyak global masih berada dalam kondisi pasokan yang ketat, sebagaimana tercermin dari serangkaian penurunan besar persediaan minyak mentah AS dalam beberapa pekan terakhir.