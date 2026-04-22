Saham Tesla telah turun hingga 30% dari puncaknya pada titik terdalam koreksi. Namun, menjelang laporan keuangan, sentimen terhadap perusahaan terlihat jelas membaik—meskipun terdapat sinyal kesulitan yang terlihat dari laporan pengiriman kendaraan. Apakah investor masih memiliki sesuatu untuk dinantikan?

TSLA.US (D1)

Laporan produksi dan pengiriman menunjukkan adanya masalah fundamental besar dalam model bisnis Tesla. Perusahaan mengirimkan sekitar 350 ribu kendaraan dibandingkan produksi sekitar 400 ribu unit. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kapasitas produksi dan permintaan aktual. Menciptakan permintaan akan jauh lebih sulit dibandingkan meningkatkan produksi. Sumber: xStation5

Ekspektasi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Pendapatan: USD 22 miliar

EPS: USD 0,36–0,37

Margin kotor: 17,5%

Namun, Tesla adalah entitas yang kompleks dan tidak konvensional, sehingga ekspektasi dan reaksi pasar pun bisa sama kompleks dan tidak terduga. Selain hasil secara keseluruhan, penting juga untuk memperhatikan kinerja masing-masing segmen bisnis.

Segmen terpenting, yaitu otomotif, masih berada di bawah tekanan, dan belum ada indikasi bahwa situasinya akan segera membaik. Meski demikian, jika perusahaan mampu mencatat pertumbuhan pendapatan atau bahkan ekspansi margin, hal tersebut dapat membuka ruang kenaikan signifikan bagi saham.

Segmen sistem energi terlihat jauh lebih kuat dan menunjukkan kinerja positif di hampir semua aspek, namun kemungkinan masih terlalu kecil untuk memberikan dampak signifikan terhadap hasil keseluruhan perusahaan.

Namun, faktor yang kemungkinan besar akan menentukan reaksi pasar terhadap laporan keuangan adalah segmen robotaxi, robotika, dan/atau semikonduktor.

Robotaxi diperkirakan akan mencapai momen penting: layanan ini telah diluncurkan di Dallas dan Houston, sementara “Cyber Cab” yang telah lama dinantikan diperkirakan akan mulai diproduksi dalam beberapa minggu ke depan.

Lini robot “Optimus” masih menjadi tanda tanya besar. Profitabilitas dan permintaan terhadap produk di segmen ini masih belum jelas.

Faktor “wild card” hari ini adalah manufaktur semikonduktor dan inisiatif “terra-fab”. Setiap keberhasilan nyata dari proyek ini dapat memicu euforia, sementara sikap pesimistis, kehati-hatian, atau belanja modal (capex) yang melebihi ekspektasi dapat menghancurkan sentimen positif.

Jika sinyal-sinyal tersebut muncul, investor juga akan mencermati setiap indikasi kerja sama Tesla dengan SpaceX dan/atau xAI.

Kesimpulan utama menjelang laporan keuangan Tesla adalah bahwa pergerakan harga saham kemungkinan besar akan lebih dipengaruhi oleh narasi dibandingkan data keuangan. Janji saja dapat cukup untuk mendorong saham kembali mendekati level tertinggi, sementara kekecewaan—baik dari kemampuan nyata perusahaan maupun dari rencana yang disampaikan—dapat menghapus seluruh sentimen positif.