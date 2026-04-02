Tesla (TSLA) Turun Lebih dari 3%

Tesla kembali mencatat penurunan harga saham setelah merilis laporan pengiriman untuk Q1 2026. Saham perusahaan turun lebih dari 3%. Hal ini memperpanjang tren penurunan yang semakin dalam; sejak puncaknya pada akhir 2025, Tesla telah kehilangan lebih dari 25% nilai pasarnya.

Perusahaan mengirimkan 358.023 kendaraan pada kuartal pertama 2026, berada di bawah ekspektasi pasar dan menandai kuartal kedua berturut-turut di mana produsen mobil listrik ini gagal memenuhi perkiraan.

Selama periode tersebut, perusahaan memproduksi 408.386 kendaraan, termasuk 394.611 unit Model 3 dan Model Y serta 13.775 kendaraan dari lini model lainnya.

Komposisi pengiriman terdiri dari 341.893 kendaraan Model 3 dan Model Y serta 16.130 kendaraan dari model lain, termasuk Model S, Model X, dan Cybertruck.

Secara keseluruhan, pengiriman meningkat 6,3% secara tahunan; namun, hal ini dipengaruhi oleh penghentian sementara produksi Model Y di beberapa pabrik Tesla.

Analis sebelumnya memperkirakan rata-rata pengiriman sekitar 370.000 kendaraan. Perlu dicatat bahwa angka ini juga telah direvisi turun dalam beberapa minggu menjelang rilis laporan.

Tesla juga mengerahkan produk penyimpanan energi sebesar 8,8 GWh selama kuartal tersebut.

Tesla dijadwalkan merilis laporan keuangan lengkap kuartal pertama setelah penutupan pasar pada 22 April. Banyak analis masih mempertahankan optimisme terhadap saham ini, dengan menunjuk pada potensi terobosan “robo-taxi.” Baru-baru ini, tesis bullish terhadap Tesla juga dapat didasarkan pada potensi peningkatan permintaan kendaraan listrik di tengah krisis bahan bakar yang mulai berkembang.

