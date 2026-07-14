Hari ini pukul 4:00 PM CET, Kevin Warsh akan berbicara di hadapan Kongres AS untuk melaporkan kebijakan moneter yang dijalankan oleh The Fed. Perlu dicatat bahwa teks pidatonya telah dipublikasikan lebih awal, sesuatu yang tidak selalu terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Penampilan pertama Kevin Warsh di hadapan House of Representatives akan tercatat dalam sejarah, bukan hanya karena penghormatan yang diberikan kepada Alan Greenspan yang baru saja wafat. Warsh menampilkan dirinya sebagai reformis yang, di satu sisi, menginginkan kebijakan moneter ketat untuk menghilangkan inflasi yang persisten, dan di sisi lain, memulai revisi struktural yang mendalam terhadap metode operasional The Fed selama ini.

Key Points from Kevin Warsh's Address

Prioritas Mutlak, yaitu Akhir dari Inflasi: Warsh menyatakan bahwa jika The Fed menjalankan kebijakan dengan benar, dan ia yakin hal itu akan terjadi, periode lima tahun inflasi tinggi akan menjadi sejarah. Dalam teks pidatonya, ia menekankan bahwa inflasi jangka panjang hampir sepenuhnya bergantung pada kebijakan moneter, dan The Fed memiliki “zero tolerance” terhadap level inflasi yang tinggi.

Suku Bunga Tidak Berubah: Pada rapat FOMC Juni, suku bunga dipertahankan di 3,50%–3,75%.

Ekonomi Kuat, tetapi Tidak Merata: Konsumsi rumah tangga tumbuh moderat, dan produksi industri terus meningkat secara stabil. Namun, sektor real estate tetap menjadi titik lemah.

Boom Investasi Berbasis AI: Belanja pada teknologi modern meningkat dengan cepat. Investasi pada peralatan tumbuh 8% secara tahunan, sementara belanja di sektor teknologi melonjak hampir 25%. Menurut Warsh, pertumbuhan produktivitas yang kuat terjadi karena implementasi artificial intelligence.

Pasar Tenaga Kerja Stabil: Pengangguran tetap rendah, layoffs terbatas, dan pertumbuhan upah nominal solid serta mampu mengimbangi masuknya pekerja baru.

Audit Besar terhadap Federal Reserve: Warsh menunjuk hingga 5 task force khusus untuk memverifikasi fondasi operasional The Fed:

Market Communication, yaitu apakah metode pengumuman keputusan saat ini masih masuk akal. Balance Sheet Policy, termasuk analisis terhadap sistem yang disebut abundant reserves. Data Methodology, yaitu akses terhadap data real-time yang lebih akurat. Dampak AI terhadap Produktivitas dan Employment. Inflation Models, yaitu memeriksa apakah teori ekonomi The Fed yang ada saat ini masih bekerja.

Optimisme dengan Catatan Kehati-hatian: Data inflasi terbaru, baik core maupun consumer, lebih rendah dari ekspektasi, yang disambut positif oleh The Fed. Namun, Warsh memperingatkan bahwa perang yang masih berlangsung dan harga minyak yang tinggi dapat dengan cepat membalikkan tren positif ini.

Komentar atas Teks Pidato

Pidato Kevin Warsh memberi sinyal perubahan signifikan dalam komunikasi The Fed. Pembentukan lima task force, termasuk untuk neraca dan model inflasi, menunjukkan bahwa pemimpin baru ini menolak dogma lama dan lebih memilih fleksibilitas serta analisis data real-time. Artinya, misalnya, pembacaan inflasi yang lebih rendah hari ini dapat menjadi sangat penting ketika bank sentral mengambil keputusan jangka pendek.

Kisaran suku bunga saat ini dengan batas atas 3,75% kemungkinan akan bertahan lebih lama. Inflasi yang turun menghilangkan kebutuhan untuk kenaikan lanjutan, tetapi risiko geopolitik dan ekonomi yang kuat menghambat pemangkasan cepat. Yang penting, revolusi AI dan lonjakan investasi teknologi mendorong produktivitas, memungkinkan AS untuk terus tumbuh tanpa menciptakan tekanan inflasi baru. Di sisi lain, AI juga menimbulkan risiko terhadap inflasi terkait energi, tetapi ini kemungkinan terutama berdampak dalam jangka pendek dan tidak terlalu signifikan bagi bank sentral.

Bagi dolar, ini merupakan kondisi yang baik, meskipun belum tentu yang terbaik. Di satu sisi, dolar masih belum memiliki alternatif, dan investor belum memiliki pandangan yang jelas mengenai arah kebijakan moneter AS. Meski demikian, mempertahankan level suku bunga saat ini dan ekspektasi pasar yang masih tinggi terhadap kenaikan suku bunga akan membatasi pelemahan mata uang tersebut. Aksi jual dolar dapat terjadi ketika risiko energy shock mereda, meskipun sulit mengatakan kapan situasi seperti itu akan terjadi.

Perlu diingat bahwa setelah teks pidato dibacakan, akan ada rangkaian pertanyaan dari anggota Kongres, dan besok pernyataan yang sama akan dibacakan di hadapan komite Senate.

Perlu dicatat bahwa meskipun ekspektasi terhadap suku bunga AS meningkat, yield 2 tahun tetap relatif tenang, meski berada di level yang tinggi. Di sisi lain, yield di Jerman naik ke level tertinggi sejak pertengahan 2024, memberi sinyal tekanan yang lebih besar pada ECB untuk menaikkan suku bunga. Spread yield dapat mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, EUR/USD mungkin sedikit undervalued, tetapi pergerakannya akan sangat bergantung terutama pada perilaku pasar utang AS. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB.