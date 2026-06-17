Bersamaan dengan keputusan suku bunganya, Federal Reserve merilis Summary of Economic Projections (SEP) terbaru. Laporan Juni memberikan gambaran ekonomi yang relatif hawkish dan bahkan sedikit bernuansa stagflasi, yaitu kombinasi antara perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lonjakan inflasi.

Di satu sisi, inflasi diperkirakan meningkat tajam. Di sisi lain, The Fed masih meyakini bahwa tekanan inflasi bersifat sementara karena inflasi tetap diproyeksikan kembali ke target pada 2028, sama seperti proyeksi yang disampaikan pada pertemuan Maret. Meski demikian, Dot Plot terbaru menunjukkan peluang kenaikan suku bunga pada tahun ini, meskipun distribusi suara anggota FOMC belum sepenuhnya menjamin skenario tersebut. Pada saat yang sama, pembaruan proyeksi ini memupus harapan pasar terhadap kembalinya kebijakan moneter longgar dalam waktu dekat. Sebaliknya, The Fed mulai mempersiapkan pasar untuk menghadapi skenario di mana perang melawan inflasi masih jauh dari selesai. Menariknya, proyeksi ekonomi terbaru mengungkap jauh lebih banyak informasi dibandingkan pernyataan resmi FOMC yang kali ini tergolong sangat singkat.

📊 Revisi Makroekonomi: Pertumbuhan Lebih Rendah, Risiko Lebih Tinggi

Proyeksi ekonomi terbaru menunjukkan sejumlah perubahan penting dibandingkan proyeksi bulan Maret.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi AS untuk 2026 direvisi turun menjadi 2,2%, dibandingkan 2,4% pada proyeksi sebelumnya.. Sementara itu, estimasi potensi pertumbuhan jangka panjang ekonomi AS tetap dipertahankan di 2,0%.

Lonjakan Inflasi. Ini menjadi bagian yang paling mengkhawatirkan dalam laporan terbaru.. Inflasi PCE pada 2026 diperkirakan mencapai 3,6%, melonjak signifikan dibandingkan proyeksi Maret sebesar 2,7%.. Kondisi serupa juga terjadi pada inflasi inti PCE (core PCE), yang diproyeksikan mencapai 3,3%, dibandingkan 2,7% sebelumnya. Namun demikian, The Fed menilai lonjakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh krisis energi yang terjadi baru-baru ini.

Target Inflasi Semakin Jauh. Federal Reserve tetap memperkirakan bahwa inflasi baru akan kembali ke target 2,0% pada tahun 2028. Dalam pernyataannya, The Fed menegaskan bahwa tingginya inflasi saat ini dipengaruhi oleh berbagai gangguan pasokan, termasuk gejolak di sektor energi.

Pasar Tenaga Kerja Tetap Kuat. Secara paradoks, satu-satunya aspek yang terlihat positif—meskipun justru menyulitkan upaya pengendalian inflasi—adalah pasar tenaga kerja. Proyeksi tingkat pengangguran untuk 2026 diturunkan menjadi 4,3% dari sebelumnya 4,4%.

📈 Dot Plot: Kenaikan Suku Bunga Kembali Masuk Skenario

Kejutan terbesar bagi investor datang dari Dot Plot terbaru, yaitu grafik yang menunjukkan ekspektasi suku bunga para anggota FOMC.

Ketika pasar sebelumnya lebih banyak memperkirakan pemangkasan suku bunga, The Fed justru memberikan sinyal yang jauh lebih ketat.

Dot Plot menunjukkan kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 2026.

Lebih lanjut, jalur pelonggaran kebijakan pada tahun-tahun berikutnya juga terlihat sangat terbatas.

The Fed hanya memperkirakan:

Pemangkasan 25 basis poin pada 2027

Pemangkasan tambahan 25 basis poin pada 2028

Slogan pasar yang selama ini dikenal sebagai "higher for longer" kini mendapatkan makna baru yang bahkan lebih hawkish.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa mayoritas proyeksi anggota FOMC masih terkonsentrasi pada rentang 3,6%–3,8%, yang menunjukkan bahwa banyak anggota komite belum tentu mendukung kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

💵 Apa Dampaknya bagi Pasar Keuangan?

Perubahan nada komunikasi The Fed yang semakin hawkish, ditambah revisi proyeksi menuju pertumbuhan yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi, berpotensi membawa sejumlah konsekuensi penting.

Dolar AS dan Imbal Hasil Obligasi

Jika pesan hawkish ini terus diterima pasar dalam beberapa minggu atau bulan ke depan, maka:

Imbal hasil obligasi AS berpotensi terus naik

Dolar AS berpotensi menguat

Emas dan Indeks Saham

Kondisi ini menjadi kabar buruk bagi:

Emas

Indeks saham

Saham pertumbuhan (growth stocks)

The Fed secara eksplisit menyebut adanya "guncangan pasokan di sektor energi", yang mengindikasikan bahwa harga minyak dan gas alam dapat tetap berada pada level tinggi secara struktural.

Sektor Energi Berpotensi Diuntungkan

Apabila harga energi bertahan tinggi, maka valuasi perusahaan-perusahaan energi berpotensi mendapatkan dukungan tambahan. Risiko bagi Wall Street Bagi pasar saham AS, kombinasi ini merupakan skenario yang cukup menantang. Biaya modal yang lebih tinggi akibat suku bunga yang tetap tinggi akan menekan valuasi perusahaan, terutama:

Saham teknologi

Saham pertumbuhan

Perusahaan dengan valuasi tinggi

Di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah memunculkan kekhawatiran terhadap laba perusahaan di masa depan. Dalam kondisi seperti ini, pasar berpotensi mengalami rotasi menuju:

Saham defensif

Saham bernilai (value stocks)

Saham dengan dividen tinggi

Sektor energi

Harga emas menghapus seluruh kenaikan yang tercatat dalam dua sesi sebelumnya. Pasar tampaknya mengabaikan gap kenaikan yang muncul pada pembukaan pekan lalu setelah tercapainya kesepakatan awal antara Amerika Serikat dan Iran. Fokus investor kini bergeser ke arah kebijakan moneter dan prospek suku bunga yang lebih tinggi.

Sumber: xStation5