Tidak ada perdamaian di Iran, Tidak ada ketenangan di pasar

Pidato kemarin oleh Donald Trump terkait konflik dengan Iran tidak meredakan kekhawatiran pasar, bahkan justru memperburuk sentimen.

Wall Street mencatatkan kerugian signifikan di seluruh indeks utama. Russell 2000 memimpin penurunan, dengan kontrak berjangka turun lebih dari 2%. S&P 500 dan Dow menunjukkan ketahanan yang lebih baik, dengan kontrak berjangka memangkas penurunan menjadi sekitar 1,4%.

Data makroekonomi:

Data dari pasar tenaga kerja AS telah dirilis: Laporan Challenger menunjukkan bahwa jumlah PHK di AS diperkirakan meningkat menjadi 60,62 ribu. Klaim pengangguran awal tercatat di bawah ekspektasi, yaitu sebesar 202 ribu.

BEA juga merilis data perdagangan luar negeri. Impor meningkat menjadi USD 372 miliar dan ekspor mencapai USD 66,31 miliar, menghasilkan neraca perdagangan (total) sebesar USD 57,3 miliar dibandingkan ekspektasi defisit USD 60,5 miliar.

Volatilitas di Wall Street Saat Ini. Sumber: xStation5

Berita perusahaan: