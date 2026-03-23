Tiga pasar yang perlu diperhatikan minggu ini

Pekan ini, pasar akan terus bergelut dengan teka-teki makroekonomi yang pelik: apakah Selat Hormuz dapat dibuka kembali tanpa eskalasi konflik lebih lanjut. Jika jalur pelayaran dipulihkan, volatilitas diperkirakan akan menurun dan perhatian pasar akan kembali ke data makro “standar”. Namun, jika konflik meningkat - terutama melalui serangan lebih lanjut terhadap infrastruktur energi - guncangan energi dapat menyebar ke ekspektasi inflasi AS, mendorong imbal hasil naik dan memaksa pasar untuk menilai ulang situasi. Uni Eropa bahkan telah menyerukan moratorium terhadap serangan pada infrastruktur energi dan air, serta menekankan pentingnya kebebasan navigasi di Hormuz. Pada saat yang sama, laporan menunjukkan bahwa AS dan sekutunya telah memulai operasi untuk membuka kembali selat tersebut, meskipun proses ini dapat memakan waktu beberapa minggu.

OIL

Minyak tetap menjadi indikator utama ketegangan. Pertanyaan kunci kini bukan hanya pada level harga, tetapi apakah konflik telah memasuki fase gangguan fisik nyata (kerusakan infrastruktur, pengalihan transportasi, hambatan logistik), bukan sekadar premi risiko. Laporan menunjukkan adanya eskalasi serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk serta efek domino pada rantai pasok global - terutama di Asia. Pada saat yang sama, kenaikan harga bahan bakar di AS mengindikasikan bahwa guncangan energi sudah mulai merambat ke ekonomi dan ekspektasi inflasi.

Jika muncul sinyal kredibel mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, harga minyak dapat terkoreksi dengan cepat karena pasar mulai mengurangi premi risiko ekstrem. Namun, jika serangan meluas atau gangguan transportasi berlanjut, risiko tetap condong ke arah kenaikan - setiap hari gangguan meningkatkan kemungkinan efek inflasi lanjutan.

Saham AS

Ekuitas AS dipengaruhi oleh tiga faktor utama: risiko suku bunga “lebih tinggi lebih lama”, sensitivitas konsumen terhadap harga bahan bakar, dan ketahanan relatif ekonomi riil. Harga minyak yang tetap tinggi meningkatkan ekspektasi inflasi dan imbal hasil riil, memperketat kondisi keuangan dan memberikan tekanan pada sektor yang sensitif terhadap suku bunga, termasuk teknologi.

Dolar

Dolar saat ini bertindak sebagai barometer stres pasar. Gangguan berkepanjangan di Hormuz biasanya mengarahkan aliran modal ke USD, terutama jika kenaikan harga minyak mendorong yield AS lebih tinggi dan membuat pasar menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed.

Sebaliknya, jika muncul jalur de-eskalasi yang jelas dan harga energi menurun, dolar dapat kehilangan sebagian premi safe haven-nya seiring membaiknya sentimen pasar.