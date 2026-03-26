🚨Trump ancam Iran, pasar tertekan💡

Selama rapat kabinet, Donald Trump secara signifikan meningkatkan retorikanya terhadap Teheran. “Iran memohon untuk kesepakatan - bukan saya,” ujar presiden, seraya menambahkan bahwa Teheran seharusnya telah menyelesaikan kesepakatan tersebut empat minggu lalu. Lebih lanjut, Trump secara terbuka mengakui bahwa ia bahkan tidak yakin siap untuk bernegosiasi dengan Iran saat ini. Ia juga menambahkan bahwa Iran memiliki kesempatan untuk meninggalkan ambisi nuklirnya. Sementara itu, “kami akan terus menyerang mereka.”

Pada saat yang sama, U.S. Maritime Administration memperingatkan kapal-kapal mengenai risiko yang ditimbulkan oleh kelompok Houthi di Selat Bab el-Mandeb menyusul ancaman dari Iran, dan Trump mengonfirmasi bahwa AS akan menembak jatuh “sebagian besar” drone Iran.

Pasar bereaksi segera terhadap pernyataan ini, dengan sentimen risk-off menekan aset-aset yang sensitif terhadap perkembangan geopolitik. Eskalasi ketegangan antara AS dan Iran secara langsung meningkatkan premi risiko pada harga minyak dan mengurangi minat investor terhadap aset berisiko. Setiap ketidakpastian terkait potensi kesepakatan nuklir atau perdagangan dengan Teheran menunjukkan bahwa premi risiko untuk eskalasi militer tetap tinggi.