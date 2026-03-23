Harga minyak turun tajam sebagai respons terhadap pernyataan Donald Trump bahwa ia telah memerintahkan penundaan semua serangan terhadap infrastruktur energi Iran selama lima hari ke depan. Dalam pernyataannya, Presiden AS menambahkan bahwa selama dua hari terakhir, kedua pihak dalam konflik telah melakukan diskusi yang produktif terkait kemungkinan penghentian operasi.

TACO untuk Jam-Jam Terakhir Ultimatum

Pernyataan Trump mengubah arah pasar dari penurunan luas dan dalam menjadi rebound global. Meredanya kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut - serta risiko gangguan yang lebih besar terhadap rantai pasokan energi global - secara langsung menghapus sentimen risk-off, membuat sebagian besar indeks kembali berada di zona hijau.

Sorotan Pasar Regional:

Saham AS berbalik arah dan melonjak, sementara harga minyak turun di bawah $100 per barel. Di sisi lain, harga emas juga mengalami rebound kuat, meskipun sebelumnya sempat turun lebih dari 8% ke level $4.100 per ons pada siang hari.

Konteks Geopolitik & Prospek Minyak

Menariknya, optimisme ini tetap bertahan meskipun Teheran menyatakan bahwa Iran tidak melakukan pembicaraan langsung maupun tidak langsung dengan Donald Trump. Menurut pihak Iran, Trump mundur atas keputusannya sendiri setelah adanya ancaman pembalasan terhadap infrastruktur energi sekutu Barat di Asia.

Perlu dicatat juga bahwa harga minyak dengan cepat kembali ke kisaran sedikit di bawah $100 per barel. Oleh karena itu, aksi jual sementara pada saham perusahaan energi mungkin meremehkan skenario harga komoditas yang lebih tinggi dalam beberapa kuartal mendatang, bahkan jika terjadi de-eskalasi.

ETF SPY, yang melacak kinerja indeks S&P 500, juga mencatat kenaikan yang kuat dalam sesi perdagangan hari ini. Sumber: xStation5