Presiden Donald Trump mengubah sikapnya dua kali dalam satu hari. Pertama, ia mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran sudah “mati” setelah serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Kemudian, ia menyiratkan bahwa Teheran sangat ingin mencapai kesepakatan. Perubahan arah 180 derajat dalam belasan jam ini dengan jelas menggambarkan bagaimana komunikasi Trump yang sulit diprediksi memengaruhi sentimen pasar secara real time.

Dari “Kesepakatan Sudah Berakhir” ke “Mereka Sangat Menginginkan Kesepakatan”

Pada Rabu, 8 Juli, futures indeks AS turun dan harga minyak melonjak lebih dari 5% setelah Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran sudah “berakhir” menyusul serangan Iran terhadap kapal dagang. S&P 500 menutup sesi dengan penurunan 0,28% di 7.482,71 poin. Hanya beberapa jam kemudian, Trump mengubah nadanya dengan mengklaim bahwa Iran “baru saja menelepon” dan “sangat, sangat menginginkan kesepakatan”, meskipun ia mencatat bahwa dirinya tidak tahu apakah Teheran dapat dipercaya untuk mematuhi ketentuannya. Kabar ini langsung memicu pembalikan sentimen pasar, dengan kontrak futures indeks AS berbalik ke zona hijau. Ketika seorang reporter bertanya mengapa Iran menyerang kapal dagang jika mereka sangat menginginkan kesepakatan, Trump menjawab singkat: “Karena mereka agak marah.”

Pola ini bukan hal baru. Sejak Maret, kontrak futures telah beberapa kali bereaksi tajam terhadap putaran retorika Trump terhadap Iran, terkadang turun setelah ancaman serangan dan di lain waktu rebound setelah muncul sinyal kesepakatan yang semakin dekat.

Spanyol: dari “Negara yang Hilang” menjadi “Mitra yang Sangat Murah Hati”

Perubahan narasi serupa juga terjadi terhadap Spanyol. Pada KTT NATO di Ankara, Trump menggambarkan Madrid sebagai “lost cause” dan mitra yang “sepenuhnya putus asa”, serta memerintahkan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk segera menangguhkan seluruh perdagangan dengan Spanyol, termasuk visa. Alasannya adalah penolakan Spanyol untuk menerima target belanja pertahanan baru NATO sebesar 5% dari PDB, serta pemblokiran sebelumnya terhadap penggunaan pangkalan militer bersama untuk menyerang Iran.

Dalam penerbangan kembali ke Washington menggunakan Air Force One, Trump mengubah nadanya. Ia mengklaim bahwa Spanyol telah “sepenuhnya berubah arah” dan menjadi “sangat murah hati”, serta telah “memenuhi permintaan untuk berbagai pembayaran”. Perdana Menteri Pedro Sánchez, di sisi lain, menggambarkan percakapan tersebut sebagai “sangat ramah”, dengan mencatat bahwa pembicaraan lebih banyak berfokus pada Piala Dunia dan golf, bukan belanja militer.

Seberapa Besar Kemungkinan Embargo terhadap Spanyol?

Terlepas dari pernyataannya, Trump memiliki sarana hukum yang nyata, meskipun terbatas, untuk memberlakukan embargo.

Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan Office of the U.S. Trade Representative dijadwalkan menyusun “daftar” produk Spanyol yang berpotensi dikenakan embargo dalam beberapa hari mendatang. Hal ini menunjukkan pendekatan yang selektif, bukan larangan menyeluruh. Perlu diingat bahwa aturan perdagangan Uni Eropa mensyaratkan pendekatan yang seragam terhadap semua negara anggota UE, sehingga tindakan sepihak terhadap Spanyol saja menjadi lebih rumit.

Pasar bergerak sangat baik pagi ini. Saham Spanyol naik 0,8%, sementara minyak turun lebih dari 2%. Sumber: xStation