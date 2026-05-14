Trump - Xi: Siapa yang mewakili bisnis dan bagaimana reaksi pasar?

Salah satu pertemuan geopolitik dan ekonomi paling penting tahun ini dimulai hari ini di Beijing. KTT diplomatik tersebut diperkirakan mencakup negosiasi langsung antara pemimpin Amerika Serikat dan China, serta pembicaraan antara perwakilan bisnis Amerika dan Partai Komunis China.

Pasar memperkirakan bahwa topik utama yang dibahas adalah ekonomi dan teknologi. Hal ini menjadi sangat penting di tengah berlangsungnya “AI boom” dan reli spektakuler saham semikonduktor. Donald Trump sebagian mengonfirmasi ekspektasi tersebut melalui komposisi delegasinya - yang dipenuhi perwakilan dan CEO dari perusahaan teknologi dan finansial terbesar serta paling penting di Amerika Serikat.

Susunan Delegasi:

Teknologi: Elon Musk - Tesla Tim Cook - Apple Jensen Huang - Nvidia Cristiano Amon - Qualcomm Sanjay Mehrotra - Micron Chuck Robbins - Cisco Dina Powell McCormick - Meta Jim Anderson - Coherent Jacob Thaysen - Illumina

Finansial: Larry Fink - BlackRock Stephen Schwarzman - Blackstone Jane Fraser - Citi David Solomon - Goldman Sachs Michael Miebach - Mastercard Ryan McInerney - Visa

Industri: Kelly Ortberg - Boeing H. Lawrence Culp - GE Brian Sikes - Cargill



Pasar secara jelas mendukung perusahaan-perusahaan yang perwakilannya berada di meja negosiasi. Hal ini terutama terlihat pada perusahaan yang relatif kurang dikenal dalam kelompok tersebut. Saham Coherent naik lebih dari 7%. Nvidia dan Tesla juga masing-masing menguat lebih dari 2%.

Dari komposisi delegasi, investor dapat membaca lebih dari sekadar nama para CEO. Interaksi antarnegara pada level seperti ini, terutama ketika melibatkan China, sama besarnya antara unsur bisnis dan unsur pertunjukan politik. Kehadiran atau absennya pemain besar menjadi sinyal tingkat kedekatan dan keselarasan antara kepemimpinan perusahaan dan pemerintahan AS. Hal ini juga dapat menunjukkan posisi suatu entitas dalam kebijakan ekonomi saat ini maupun masa depan - atau justru menunjukkan bahwa mereka tidak termasuk di dalamnya. Bagi perusahaan yang lebih kecil, sinyal semacam ini bisa menjadi jauh lebih penting.

Hal lain yang menarik perhatian adalah keputusan Meta mengirim Dina Powell. Kepentingan Meta di China relatif terbatas akibat tingkat sensor yang sangat tinggi. Ini juga bisa menjadi sinyal dari Meta atau pemerintah AS setelah langkah terbaru China yang memblokir akuisisi salah satu perusahaan AI China. Dina Powell sendiri lebih dikenal sebagai spesialis di bidang advisory politik dan pembiayaan - bukan teknologi.

Ini baru permulaan dari proses negosiasi. Selain hasil formal yang nantinya diumumkan, investor yang cermat perlu memperhatikan sinyal dan gestur tidak langsung dari para peserta pertemuan.