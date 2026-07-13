TSMC kembali memberikan bukti kepada investor bahwa artificial intelligence boom masih memiliki fondasi yang kuat. Produsen semikonduktor asal Taiwan tersebut merilis angka revenue rekor untuk kuartal kedua menjelang publikasi resmi laporan kuartalan lengkapnya. Hasil tersebut dijadwalkan rilis pekan ini dan akan menjadi salah satu agenda penting bagi seluruh sektor teknologi, karena investor akan memperhatikan bukan hanya angka itu sendiri, tetapi terutama komentar mengenai keberlanjutan permintaan chip AI dan outlook untuk kuartal-kuartal mendatang.

Data utama yang dirilis oleh TSMC mencakup:

Revenue kuartal kedua perusahaan mencapai NT$1,27 triliun, atau sekitar $39,6 miliar.

Penjualan meningkat 36% secara tahunan, melampaui ekspektasi analis.

Revenue pada Juni saja naik sekitar 68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendorong utama pertumbuhan tetap berasal dari kuatnya permintaan terhadap semikonduktor paling canggih yang digunakan dalam infrastruktur artificial intelligence.

Namun, arti penting dari angka-angka ini jauh melampaui kinerja satu perusahaan. TSMC berada di pusat seluruh ekosistem artificial intelligence. Di pabrik-pabrik Taiwan inilah sebagian semikonduktor paling canggih di dunia diproduksi, termasuk chip yang digunakan oleh Nvidia dan perusahaan teknologi besar lainnya. Karena itu, data penjualan yang kuat dari TSMC dapat dilihat sebagai salah satu indikator terbaik bahwa perusahaan teknologi masih agresif berinvestasi dalam ekspansi kapasitas komputasi.

Yang penting, hasil TSMC muncul pada saat sebagian investor mulai mempertanyakan apakah valuasi perusahaan terkait AI saat ini sudah terlalu banyak memasukkan ekspektasi pertumbuhan masa depan. Kekhawatiran tersebut mencakup apakah belanja besar-besaran oleh perusahaan teknologi terbesar dunia pada akhirnya dapat menyebabkan kelebihan kapasitas komputasi dan overinvestment dalam infrastruktur AI.

Namun untuk saat ini, data dari TSMC tidak mendukung skenario tersebut. Revenue rekor dari produsen semikonduktor advanced terbesar di dunia menunjukkan bahwa permintaan terhadap teknologi mutakhir tetap kuat dan belanja perusahaan teknologi besar mulai diterjemahkan menjadi pesanan nyata. TSMC adalah salah satu tempat paling mudah untuk menilai apakah siklus investasi AI saat ini benar-benar didukung oleh fundamental ekonomi.

Pada saat yang sama, pengembangan chip AI proprietary oleh perusahaan seperti Meta, Google, dan Amazon tidak serta-merta berarti melemahnya posisi TSMC atau sektor semikonduktor secara keseluruhan. Sebaliknya, siapa pun yang mendesain chip tertentu, produksinya tetap membutuhkan teknologi manufaktur paling canggih, yang menuntut investasi sangat besar dan kapabilitas produksi yang sangat terspesialisasi. Di area ini, TSMC tetap menjadi salah satu mata rantai paling penting di seluruh pasar.

Tentu saja, valuasi tinggi perusahaan teknologi tetap menjadi salah satu kekhawatiran utama investor. Kuartal-kuartal mendatang perlu mengonfirmasi bahwa miliaran dolar yang diinvestasikan dalam artificial intelligence akan diterjemahkan menjadi pertumbuhan revenue dan profit lebih lanjut. Namun, data TSMC saat ini sebagian meredakan kekhawatiran tersebut. Data ini menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak hanya didasarkan pada ekspektasi pasar, tetapi sudah menciptakan permintaan nyata untuk infrastruktur advanced.

Dalam konteks ini, hasil TSMC bukan hanya sinyal positif bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga konfirmasi penting bagi sektor teknologi yang lebih luas. Perusahaan terbesar mungkin mengubah cara mereka membangun solusi AI sendiri, tetapi arah besarnya tetap tidak berubah. Dunia membutuhkan computing power yang semakin besar, dan itu berarti permintaan terhadap semikonduktor advanced tetap berlanjut.

Sumber: xStation5