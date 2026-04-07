United Health Group - Keputusan Medicaid mendukung harga saham

UnitedHealth Group merupakan pemimpin utama di pasar asuransi kesehatan swasta di Amerika Serikat. Meskipun berada dalam lingkungan pasar yang menantang, saham perusahaan naik lebih dari 7% hari ini.

Faktor utama yang mendukung reli ini adalah keputusan dari Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), yang mengawasi program pemerintah “Medicaid.” Medicaid adalah jenis asuransi kesehatan bersubsidi pemerintah AS yang ditujukan bagi individu berpenghasilan rendah - sekitar 70 juta warga Amerika saat ini menggunakan program ini.

Administrator Medicaid memutuskan untuk meningkatkan tarif penggantian biaya dalam program tersebut. Kenaikan ini mencapai 2,48%, lebih tinggi dari ekspektasi analis sektor. Dalam praktiknya, hal ini berarti peningkatan margin bagi perusahaan asuransi karena pembayaran yang lebih tinggi dari pemerintah AS.

Akibatnya, saham perusahaan asuransi kesehatan di AS mengalami euforia, dan analis perbankan bergegas memperbarui valuasi mereka.

Pemimpin pasar naik 7%, CVS Health naik hampir 5%, Alignment Healthcare melonjak lebih dari 15%, dan Evolent Health naik 11%. Sentimen positif terhadap sektor ini juga tercermin dari analis Bank of America yang menaikkan target harga saham perusahaan.

Berita ini datang pada momen penting bagi perusahaan. Setelah penutupan pasar pada 7 April, perusahaan dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartal pertama 2026. Pasar memperkirakan EPS sekitar $6,65 per saham dan pendapatan sekitar $110 miliar.

UNH.US (D1)

Perusahaan telah melalui periode yang sulit - valuasinya saat ini berada di tengah kanal konsolidasi selama satu tahun setelah penurunan di sekitar pergantian 2024/2025. Apakah keputusan pendanaan Medicaid ini akan membantu saham keluar dari fase konsolidasi?