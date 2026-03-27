Unity naik 10% 🚨 Awal revolusi baru di perusahaan?

Unity Software (U.US), pengembang dan distributor berbagai alat yang terutama digunakan untuk produksi video game, memberikan kejutan positif bagi pasar melalui pengumumannya.

Hasil awal menunjukkan peningkatan profitabilitas yang luar biasa. EBITDA yang disesuaikan diperkirakan meningkat sebesar 58% secara tahunan, mencapai lebih dari USD 130 juta. Hal ini kemungkinan didorong oleh peningkatan efisiensi yang signifikan, mengingat pendapatan diperkirakan mencapai sekitar USD 505 juta, yang mencerminkan pertumbuhan 17%. Margin operasional juga diperkirakan meningkat menjadi 26% dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 22%. Namun, perlu dicatat bahwa ini masih merupakan angka awal, bukan hasil final, sehingga masih dapat berubah.

Pada saat yang sama, perusahaan mengumumkan penjualan bisnisnya, yaitu ironSource Ads Network dan SuperSonic, yang masing-masing bertanggung jawab atas periklanan dan publishing game. Meski demikian, hal ini tidak berarti perusahaan keluar dari industri periklanan, karena “Vector AI” tetap menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan pendapatan dalam segmen yang dianggap strategis oleh perusahaan.

Manajemen menyatakan bahwa penjualan bisnis yang kurang menjanjikan akan memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada operasi inti yang menunjukkan kinerja jauh lebih baik. Investor tampaknya sejalan dengan optimisme CEO terhadap perubahan ini, dan saham mencatat salah satu kenaikan terkuat di tengah sesi Jumat yang secara umum pesimistis.

Namun demikian, perlu diingat bahwa perusahaan telah melalui periode yang sangat sulit dari sisi valuasi. Kekhawatiran kompetitif terkait alternatif berbasis AI untuk alat pengembang semakin diperparah oleh panduan awal Q1 2026 yang berada di bawah ekspektasi pasar. Saham telah turun lebih dari 60% sejak awal tahun dan lebih dari 90% dari puncaknya pada tahun 2021. Sumber: xStation5