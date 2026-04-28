US OPEN: Kekhawatiran terhadap OpenAI menekan seluruh pasar

Sesi Wall Street dibuka di tengah kekhawatiran terhadap profitabilitas sektor “AI”. Sentimen juga terbebani oleh kurangnya kemajuan dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Futures pada indeks utama AS bergerak turun; Nasdaq 100 Index (US100) memimpin penurunan dengan pelemahan lebih dari 1% saat pembukaan.

The Wall Street Journal melaporkan pada hari Senin bahwa OpenAI gagal mencapai target penting terkait pendapatan dan jumlah pengguna. Hal ini memicu kekhawatiran di seluruh sektor teknologi, dengan penurunan tajam terutama pada perusahaan yang sangat bergantung pada OpenAI.

OpenAI juga telah mengubah perjanjian kerja samanya dengan Microsoft. Microsoft tidak lagi memiliki klausul eksklusivitas terkait lisensi teknologi tersebut.

Selain itu, kasus pengadilan antara OpenAI dan Elon Musk dijadwalkan dimulai pada hari Kamis. Musk menuntut ganti rugi sebesar USD 150 miliar dari perusahaan tersebut, dengan alasan bahwa OpenAI secara tidak sah mengubah statusnya dari organisasi nirlaba menjadi komersial.

Komunikasi dari Gedung Putih terkait negosiasi masih terbatas, namun pejabat menyatakan kekecewaan dan ketidaksabaran terhadap sikap Iran. Perwakilan Iran tetap pada tuntutan maksimalis, termasuk kontrol atas selat, jaminan keamanan, dan pengakuan hak untuk memperkaya uranium.

Data Makroekonomi

Conference Board akan merilis Indeks Kepercayaan Konsumen 30 menit setelah sesi dibuka. Konsensus pasar memperkirakan penurunan dari 91,8 menjadi 89,3 poin.

Sumber: xStation5

Berita Perusahaan