Setelah pasar saham Amerika Serikat dibuka, tekanan jual kembali mendominasi perdagangan. Futures pada indeks utama US100 dan US500 masing-masing turun sekitar 1%, sementara US30 dan US2000 mampu bertahan di zona hijau dengan kenaikan sekitar 0,2%. Pergerakan ini mengindikasikan bahwa kekhawatiran investor masih terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar, khususnya sektor teknologi.

Perhatian pasar tertuju pada kabar dari perusahaan teknologi, terutama laporan keuangan Micron yang sangat kuat, serta serangkaian data makroekonomi Amerika Serikat untuk periode Mei. Hasil Micron kembali memperkuat narasi investasi bertema kecerdasan buatan (AI), namun pergerakan indeks menunjukkan bahwa keraguan investor terhadap sektor teknologi belum sepenuhnya hilang.

Data Makroekonomi

Beberapa data ekonomi AS yang dirilis hari ini menunjukkan hasil beragam:

Inflasi PCE naik menjadi 4,1%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Data ini diperkirakan tidak akan mengubah secara signifikan ekspektasi jalur suku bunga Federal Reserve. Perlu dicatat bahwa inflasi inti PCE (Core PCE) berada pada level yang lebih rendah dan telah menunjukkan stabilisasi lebih awal, sehingga kenaikan harga saat ini dinilai berpotensi bersifat sementara.

Produk Domestik Bruto (PDB) AS kuartal I tumbuh 2,1%, lebih tinggi dari perkiraan 1,6%.

Upah dan belanja pribadi masing-masing meningkat 0,7%.

Klaim pengangguran mingguan tetap berada di atas 200 ribu, namun lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar.

Di sisi lain, belanja konsumen dan pesanan barang tahan lama (durable goods orders) menjadi perhatian karena hasilnya jauh lebih lemah dari perkiraan.

Berita Perusahaan