Wall Street rebound hari ini berkat berlanjutnya penurunan harga minyak mentah, meskipun volume perdagangan masih relatif terbatas menjelang laporan keuangan Nvidia, data inflasi PCE, dan symposium bank sentral di Jackson Hole.

Kembalinya risk appetite terlihat dari penguatan Nasdaq (US100: +0,3%) dan pergerakan terbatas DJIA (US30: +0,05%). Optimisme juga terlihat pada S&P 500 (US500: +0,1%) dan Russell 2000 (US2000: +0,1%).

Tren penting hari ini adalah rebound secara kolektif pada perusahaan terkait AI. Kenaikan yield obligasi AS baru-baru ini, kekhawatiran mengenai tingkat utang perusahaan AI, serta antisipasi terhadap laporan keuangan Nvidia sebelumnya telah memberikan tekanan terhadap saham-saham sektor ini. Rebound dipimpin oleh produsen memori (Nvidia +1,7%, Micron +1,7%), produsen chip (Intel +1,6%, AMD +3,75%).

Optimisme juga terlihat di sektor teknologi secara lebih luas, termasuk Communication Services seperti Uber +0,7%, Meta +0,8%, dan Netflix +1,2%. Sementara itu, sektor defensif seperti energi dan barang konsumsi sebagian besar mencatat penurunan.

Volatilitas saham S&P 500. Sektor semikonduktor, hardware, software, dan communication services mendominasi. Sumber: XTB Research

Berita Perusahaan