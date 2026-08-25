  
21.37 · 25 Agustus 2026

US Open: Nasdaq Rebound, Saham AI Menguat Jelang Nvidia

 Tambahkan XTB ke Favorit Anda di Google

Wall Street rebound hari ini berkat berlanjutnya penurunan harga minyak mentah, meskipun volume perdagangan masih relatif terbatas menjelang laporan keuangan Nvidia, data inflasi PCE, dan symposium bank sentral di Jackson Hole.

Kembalinya risk appetite terlihat dari penguatan Nasdaq (US100: +0,3%) dan pergerakan terbatas DJIA (US30: +0,05%). Optimisme juga terlihat pada S&P 500 (US500: +0,1%) dan Russell 2000 (US2000: +0,1%).

Tren penting hari ini adalah rebound secara kolektif pada perusahaan terkait AI. Kenaikan yield obligasi AS baru-baru ini, kekhawatiran mengenai tingkat utang perusahaan AI, serta antisipasi terhadap laporan keuangan Nvidia sebelumnya telah memberikan tekanan terhadap saham-saham sektor ini. Rebound dipimpin oleh produsen memori (Nvidia +1,7%, Micron +1,7%), produsen chip (Intel +1,6%, AMD +3,75%).

Optimisme juga terlihat di sektor teknologi secara lebih luas, termasuk Communication Services seperti Uber +0,7%, Meta +0,8%, dan Netflix +1,2%. Sementara itu, sektor defensif seperti energi dan barang konsumsi sebagian besar mencatat penurunan.

Volatilitas saham S&P 500. Sektor semikonduktor, hardware, software, dan communication services mendominasi. Sumber: XTB Research

Berita Perusahaan

  • Alibaba (BABA.US): Pendiri perusahaan Jack Ma membeli saham senilai lebih dari HKD600 juta, yang menunjukkan keyakinan kuat terhadap ambisi AI perusahaan. Chairman Joe Tsai dan CEO Eddie Wu juga melakukan pembelian saham dengan nilai gabungan HKD202 juta. Aksi tersebut dilakukan setelah penerbitan saham senilai HKD80 miliar untuk mendanai pengembangan AI. ADR Alibaba naik sekitar 0,9%.

26 Agustus 2026, 21.10

US Open: Wall Street Datar Jelang Nvidia dan Jackson Hole
26 Agustus 2026, 20.10

Nvidia Earnings: Beat Saja Tak Lagi Cukup untuk Pasar
26 Agustus 2026, 15.39

China Balik Lagi, Apakah Turnaround Estée Lauder Akhirnya Nyata?
26 Agustus 2026, 14.57

China Mulai Mengganggu Dominasi Memory Chip

Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.

Berita Indeks Berita Saham
 Tambahkan XTB ke Favorit Anda di Google
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.