Untuk sementara, pasar masih terjebak dalam kombinasi sinyal harga yang saling bertentangan, risiko, dan ketidakpastian.

Konflik di Timur Tengah saat ini memasuki fase deeskalasi, perusahaan teknologi menjaga pasar tetap waspada menjelang laporan keuangan, dan banyak investor mempertanyakan sejauh mana Ketua The Fed yang baru akan mengikuti pola kebijakan lama meskipun secara terbuka menolaknya.

Pada pembukaan Wall Street, futures US500 turun sekitar 0,3%.

US100 mencatatkan kinerja lebih lemah dengan penurunan sekitar 1,5%.

Sementara itu, US30 menunjukkan kinerja lebih baik dan naik sekitar 0,5%.

Di dalam indeks teknologi Nasdaq 100, perusahaan SaaS mencatatkan kenaikan kuat, dipimpin oleh Shopify dan Workday. Saham semikonduktor dan memori masih berada di bawah tekanan.

Berita Perusahaan

Coca-Cola (KO.US) merilis hasil kuartal II 2026.. Perusahaan membukukan EPS di atas ekspektasi, yaitu $0,97 dibandingkan perkiraan $0,93. Manajemen juga menaikkan proyeksi pertumbuhan organik setahun penuh menjadi 5%. Saham Coca-Cola naik sekitar 3%.

Saham S&P Global (SPGI.US), perusahaan analitik dan konsultasi, turun lebih dari 5% setelah hasil kuartal II 2026 mengecewakan investor dari sisi profitabilitas.

Data Makroekonomi