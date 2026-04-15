Pasar AS dibuka dengan volatilitas rendah dan rentang perdagangan yang terbatas. Para pembeli mulai kehilangan momentum untuk menembus level resistance berikutnya, yang cukup wajar mengingat kenaikan sekitar 12% dari titik terendah lokal. Harga futures untuk indeks utama (US500, US100) bergerak dalam kisaran sempit sekitar 0,2%.

Musim laporan keuangan (earnings season) terus berlanjut, dan hasil dari sektor finansial mulai bermunculan. Meskipun sebagian besar bank dan perusahaan investasi mampu melaporkan pendapatan dan laba di atas ekspektasi, margin bunga bersih (net interest margin) dalam banyak kasus menunjukkan pelemahan. Hal ini dapat mencerminkan perlambatan sementara atau awal dari tren perlambatan yang lebih struktural.

Di tengah ketidakpastian tersebut, pasar mendapatkan dukungan dari pernyataan Donald Trump yang menyebutkan bahwa perdamaian di kawasan Teluk Persia hanya tinggal menunggu waktu.

Data makroekonomi

Indeks NY Empire tercatat sebesar 11, jauh di atas ekspektasi -0,5 (sebelumnya: -0,2).

Pada sesi selanjutnya, investor juga akan mencermati data persediaan minyak mentah dan distilat mingguan.

Menjelang akhir sesi, laporan “Beige Book” serta data arus modal bersih TIC akan dirilis.

Wawasan tambahan juga dapat muncul dari pidato anggota FOMC, Bowman.

Berita perusahaan

Broadcom (AVGO.US): Perusahaan mengumumkan perluasan kerja sama dengan Meta terkait infrastruktur AI. Saham naik sekitar 3% saat pembukaan.

Robinhood (HOOD.US): Platform trading finansial ini naik lebih dari 5% setelah regulator AS (SEC) mencabut pembatasan minimum deposit untuk aktivitas day trading.

Cloudflare (NET.US): Saham naik sekitar 2% setelah menerima rekomendasi positif.

Micron (MU.US): Seorang wakil presiden perusahaan menjual saham senilai $10 juta; saham turun sekitar 2%.

Rigetti Computing (RGTI.US): Publikasi Nvidia terkait model baru untuk pengembangan teknologi kuantum mendukung sektor ini. Saham naik lebih dari 4%.

Snap (SNAP.US): Perusahaan mengumumkan PHK yang berdampak pada 16% tenaga kerja. Harga saham naik sekitar 7% dalam perdagangan pre-market.

