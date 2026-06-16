Sesi perdagangan hari ini di pasar Amerika Serikat dimulai dengan relatif tenang. Kontrak berjangka S&P 500 mencatat kenaikan tipis, sementara kontrak Nasdaq 100 bergerak sedikit melemah saat perdagangan pasar tunai dimulai. Setelah tiga hari berturut-turut mencatat kenaikan di Wall Street, investor mulai mengambil sikap menunggu. Pasar keuangan global kini menahan napas menjelang rapat Federal Reserve yang akan digelar besok, yang menjadi pertemuan pertama di bawah kepemimpinan Kevin Warsh.

Namun perhatian pelaku pasar saham saat ini sepenuhnya tertuju pada fenomena SpaceX. Pendatang baru terbesar di pasar dalam beberapa hari terakhir tersebut terus mencatat kenaikan signifikan dan kini secara efektif menantang Amazon dalam perebutan posisi sebagai perusahaan publik terbesar kelima di dunia. Selain itu, sentimen pasar juga didukung oleh ekspektasi penandatanganan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Meski masih banyak ketidakjelasan, sebagian besar informasi yang beredar menunjukkan bahwa proses deeskalasi memang berpotensi terjadi, meskipun masa transisinya kemungkinan berlangsung cukup panjang.

Kondisi Pasar dan Pergerakan Indeks Utama

Pembukaan sesi perdagangan tunai pada Selasa di New York menunjukkan sentimen yang beragam, mencerminkan pergerakan kontrak berjangka pada pagi hari. Setelah reli kuat pekan lalu, di mana S&P 500 naik sekitar 2% sejak Kamis, pasar kini mencari katalis baru.

US500: Indeks pasar yang lebih luas memulai perdagangan di sekitar level penutupan kemarin dan sedang mengonsolidasikan kenaikan yang telah terjadi sebelumnya.

US100: Sektor teknologi mulai mengambil jeda. Kontrak indeks turun sekitar 0,15% pada pembukaan akibat aksi ambil untung setelah reli kuat yang terjadi sepanjang Juni.

Sektor teknologi mulai mengambil jeda. Kontrak indeks turun sekitar 0,15% pada pembukaan akibat aksi ambil untung setelah reli kuat yang terjadi sepanjang Juni. US30: Indeks saham blue-chip menjadi yang berkinerja terbaik hari ini. US30 menguat sekitar 0,5% pada pembukaan perdagangan.

Indeks saham blue-chip menjadi yang berkinerja terbaik hari ini. US30 menguat sekitar 0,5% pada pembukaan perdagangan. US2000: Indeks saham berkapitalisasi kecil juga mencatat awal yang positif dengan kenaikan sekitar 0,3%.

Walaupun pasar menyambut positif potensi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, masih terdapat sejumlah ketidakjelasan. Beberapa isu yang belum terselesaikan mencakup rencana investasi di Iran serta kebijakan biaya transit di Selat Hormuz. Meski Iran melaporkan bahwa proses pembukaan kembali jalur tersebut sedang berlangsung, data resmi masih belum menunjukkan peningkatan aktivitas lalu lintas kapal sebagaimana sebelumnya diindikasikan oleh Wakil Presiden AS J.D. Vance. Namun demikian, harapan akan tercapainya kesepakatan tetap mendorong harga minyak WTI turun di bawah US$77 per barel hari ini. Dari perspektif global, pasar juga mencermati langkah hawkish Bank of Japan (BOJ) yang menaikkan suku bunga menjadi 1%, level tertinggi sejak 1995. Sementara itu, Reserve Bank of Australia (RBA) memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya.

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