Pasar saham AS membuka sesi perdagangan terakhir pekan ini dengan melanjutkan penurunan. Pelemahan terbesar terlihat pada kontrak futures US100, mencerminkan memburuknya sentimen terhadap sektor teknologi. Penurunan tercatat sekitar 1,5%. Indeks Nasdaq 100 kini berada sekitar 7% di bawah level tertingginya.

Kekhawatiran terhadap kondisi perusahaan teknologi, reli saham AI, dan sektor semikonduktor kini semakin diperburuk oleh eskalasi konflik di Selat Hormuz. Iran merespons kembali serangan udara di wilayahnya dengan menyerang fasilitas militer AS di kawasan Teluk Persia.

Kekhawatiran inflasi juga belum mereda akibat kabar dari Rusia. Risiko terhadap hasil panen serta ekspor gandum dan minyak semakin meningkat. Serangan Ukraina yang semakin efektif mengganggu industri minyak dan aktivitas pelayaran di Laut Azov.

Sentimen negatif juga diperkuat oleh hasil terbaru Netflix. Pemimpin industri streaming tersebut mengecewakan pasar dari sisi hasil keuangan maupun guidance. Kekhawatiran terhadap kondisi perusahaan kini mulai menyebar ke saham lain di sektor yang sama.

Berita Perusahaan

Netflix (NFLX.US): Hasil kuartal kedua 2026 menunjukkan EPS masih berada dalam rentang ekspektasi pasar, yaitu sebesar US$0,80. Pendapatan meningkat menjadi US$12,56 miliar, lebih rendah dari perkiraan Wall Street sebesar US$12,58–13,0 miliar. Namun, guidance menjadi faktor yang paling membebani saham. Manajemen memperkirakan EPS kuartal ketiga sebesar US$0,82, juga lebih rendah dari proyeksi pasar. Saham Netflix turun lebih dari 10%.

Intuitive Surgical (ISRG.US): Saham produsen robot bedah da Vinci turun sekitar 10% setelah merilis hasil kuartal kedua. Meskipun laba melampaui ekspektasi, perusahaan tidak menaikkan guidance untuk keseluruhan tahun fiskal.

SpaceX: Rencana uji terbang Starship dibatalkan sesaat sebelum peluncuran pada Kamis akibat kerusakan pada salah satu mesin roket. Saham turun 4% dan kini diperdagangkan di bawah harga IPO.

Saham semikonduktor dan produsen chip memori masih berada dalam tren turun. Intel, Marvell, dan AMD melemah sekitar 4% pada pembukaan perdagangan. Sementara itu, Nvidia, Micron, dan Broadcom turun lebih dari 2%.

Data Makroekonomi