Wall Street memulai pekan dengan nada positif meskipun sentimen investor masih jauh dari kondisi euforia. Setelah akhir pekan panjang, perhatian pasar kembali tertuju pada perkembangan di Timur Tengah. Situasi di sekitar Iran dan Teluk Persia masih sangat dinamis, dengan meningkatnya ketegangan dan saling ancam dalam beberapa hari terakhir. Namun di sisi lain, kemajuan dalam proses diplomasi turut menjaga harapan bahwa konflik dapat mereda secara bertahap. Kondisi tersebut mendorong investor kembali masuk ke aset berisiko secara lebih hati-hati.

Meski risiko geopolitik masih tinggi, indeks saham utama Amerika Serikat mencatat kenaikan moderat. Pasar tampaknya mulai mengurangi probabilitas skenario terburuk terkait konflik Timur Tengah. Gangguan terhadap perdagangan global dan transportasi komoditas memang telah terjadi, namun investor kini mulai mengalihkan fokus ke kemungkinan normalisasi kondisi secara bertahap. Harapan bahwa ketegangan akan terus mereda serta lalu lintas perdagangan melalui Selat Hormuz dapat kembali normal menjadi faktor pendukung utama sentimen pasar. Meski demikian, investor juga menyadari bahwa pemulihan rantai pasok dan dampak ekonomi dari konflik tidak akan terjadi secara instan.

Negosiasi AS-Iran Menjadi Faktor Pendukung Sentimen

Kepercayaan investor turut didukung oleh laporan mengenai kemajuan pembicaraan antara Washington dan Teheran. Wakil Presiden AS J.D. Vance menyebut putaran negosiasi terbaru menghasilkan "kemajuan yang signifikan." Pernyataan tersebut meningkatkan ekspektasi bahwa proses de-eskalasi dapat terus berlanjut. Walaupun kondisi di lapangan masih berubah dengan cepat, pasar kini lebih fokus pada kemungkinan tercapainya kesepakatan jangka panjang dibanding risiko pecahnya konflik regional yang lebih luas.

Fokus Berikutnya: Inflasi dan The Fed



Data Core PCE Menjadi Agenda Terpenting

Kalender ekonomi pada awal pekan relatif sepi sehingga perhatian investor mulai bergeser ke agenda penting berikutnya. Sorotan utama tertuju pada data Core PCE yang akan dirilis Kamis. Core PCE merupakan indikator inflasi pilihan Federal Reserve dalam menilai tekanan harga di perekonomian AS. Data tersebut akan menjadi petunjuk penting mengenai arah kebijakan suku bunga berikutnya. Setelah sejumlah pejabat The Fed menunjukkan sikap yang lebih hati-hati terhadap pelonggaran kebijakan moneter, setiap tanda bahwa inflasi masih bertahan tinggi berpotensi memengaruhi ekspektasi pasar secara signifikan.

Earnings Micron Bisa Menjadi Penentu Sentimen AI

Selain data ekonomi, laporan keuangan Micron Technology juga menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan minggu ini. Investor akan mencari konfirmasi bahwa permintaan terkait:

Infrastruktur AI.

Data center.

Memori generasi baru.

masih tetap kuat.

Hasil yang solid dapat menjadi katalis tambahan bagi sektor teknologi yang selama beberapa bulan terakhir menjadi motor utama kenaikan pasar saham AS. Karena Micron merupakan salah satu pemasok utama memori AI, laporan perusahaan sering dianggap sebagai indikator kesehatan ekosistem AI secara keseluruhan.

Untuk saat ini, pasar mengambil posisi optimistis secara hati-hati. Investor bertaruh pada berlanjutnya proses de-eskalasi geopolitik sambil tetap mempertahankan keyakinan terhadap ketahanan laba perusahaan-perusahaan besar. Pergerakan awal pekan menunjukkan bahwa pasar masih mendukung skenario normalisasi bertahap di Timur Tengah.

Namun ujian sesungguhnya kemungkinan baru akan datang pada paruh kedua minggu ini melalui kombinasi:

Data inflasi PCE.

Laporan keuangan perusahaan teknologi utama.

Berita Perusahaan

Micron (MU.US) menguat menjelang laporan keuangan kuartalan yang akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Investor berharap memperoleh bukti tambahan bahwa pasar memori masih berada dalam kondisi yang sangat kuat. Permintaan AI yang terus meningkat diperkirakan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, khususnya untuk produk memori canggih yang digunakan di pusat data. Hasil Micron berpotensi menjadi indikator penting bagi kondisi sektor AI secara keseluruhan.

SpaceX masih berada di bawah tekanan setelah perusahaan mengumumkan penerbitan obligasi korporasi pertamanya. Sebagian investor memanfaatkan momentum tersebut untuk merealisasikan keuntungan setelah reli kuat pasca-IPO. Meskipun demikian, tambahan modal dari penerbitan obligasi dapat mendukung ekspansi dan investasi strategis jangka panjang perusahaan.