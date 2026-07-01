Indeks utama Amerika Serikat membuka sesi di bawah level penutupan sebelumnya, setelah rilis data makroekonomi terbaru sedikit menekan sentimen investor dan membebani mood pasar jangka pendek.

Investor terutama merespons serangkaian data manufaktur yang lebih lemah serta tanda-tanda pendinginan bertahap di pasar tenaga kerja. Kondisi ini meningkatkan ketidakpastian mengenai laju pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

Indeks ISM Manufacturing dan rilis final PMI untuk sektor manufaktur AS berada di bawah ekspektasi. Data tersebut menunjukkan perlambatan yang jelas dalam aktivitas industri dan momentum pesanan baru yang lebih lemah.

Pada saat yang sama, laporan ADP menunjukkan bahwa lapangan kerja sektor swasta bertambah 98 ribu pada Juni, juga di bawah perkiraan pasar. Data ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja masih relatif tangguh, tetapi secara bertahap mulai kehilangan momentum.

Di saat yang sama, Kevin Warsh, dalam penampilan global pertamanya, mempertahankan nada yang sangat berhati-hati dan kembali menolak memberikan arahan terkait keputusan suku bunga Federal Reserve pada Juli.

Ia menegaskan bahwa bank sentral tidak akan memberikan sinyal mengenai langkah kebijakan di masa depan. Hal ini menandai kelanjutan pergeseran dari pendekatan forward guidance menuju fokus yang lebih besar pada data terbaru, terutama indikator inflasi dan pasar tenaga kerja.

Warsh juga menekankan bahwa pemulihan stabilitas harga tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, penurunan volatilitas dan yield obligasi belakangan ini mengindikasikan lingkungan makroekonomi yang lebih stabil.

Komentarnya juga menyentuh transformasi teknologi. Warsh menyebut Amerika Serikat dapat menjadi salah satu penerima manfaat utama dari perkembangan artificial intelligence, yang berpotensi mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ia juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk mendefinisikan kembali cara Federal Reserve beroperasi dan berkomunikasi. Langkah ini mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai kebijakan moneter di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.

Sumber: XTB Research

Futures saham AS masih berada dalam fase konsolidasi dan bergerak dalam rentang sempit dekat level tidak berubah. Belum ada katalis arah yang jelas, sementara data AS terbaru masih menunjukkan perlambatan moderat pada momentum ekonomi. Kombinasi data manufaktur yang lebih lemah dan tanda-tanda pendinginan pasar tenaga kerja meningkatkan kehati-hatian investor serta membatasi minat terhadap aset berisiko. Pada saat yang sama, pasar masih berada dalam mode wait-and-see, menyeimbangkan aksi ambil untung setelah kenaikan sebelumnya dengan belum adanya pemicu yang cukup kuat untuk mendorong aksi jual lebih dalam atau kenaikan yang lebih tegas.

Berita Perusahaan

Sumber: XTB Research

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