US Open: Wall Street mencapai level tertinggi baru berkat optimisme Intel - Apple

-
Kemitraan Intel dan Apple: Saham Intel melonjak 10% setelah laporan mengenai pembicaraan eksploratif dengan Apple untuk memproduksi prosesor di Amerika Serikat, yang berpotensi menjadi tonggak penting bagi bisnis foundry Intel.
-
Rekor pasar dan geopolitik: S&P 500 mencapai rekor tertinggi baru karena gencatan senjata AS - Iran yang rapuh tetap bertahan, mendorong harga minyak WTI turun menuju $103 per barel.
-
Sektor jasa melambat: Indeks jasa dari Institute for Supply Management turun ke level terendah lima bulan di 53,6, menandakan perlambatan ekspansi, sementara sentimen korporasi melemah akibat penurunan tajam prospek PayPal.
-
Kemitraan Intel dan Apple: Saham Intel melonjak 10% setelah laporan mengenai pembicaraan eksploratif dengan Apple untuk memproduksi prosesor di Amerika Serikat, yang berpotensi menjadi tonggak penting bagi bisnis foundry Intel.
-
Rekor pasar dan geopolitik: S&P 500 mencapai rekor tertinggi baru karena gencatan senjata AS - Iran yang rapuh tetap bertahan, mendorong harga minyak WTI turun menuju $103 per barel.
-
Sektor jasa melambat: Indeks jasa dari Institute for Supply Management turun ke level terendah lima bulan di 53,6, menandakan perlambatan ekspansi, sementara sentimen korporasi melemah akibat penurunan tajam prospek PayPal.
Wall Street dibuka lebih tinggi pada hari Selasa, dengan S&P 500 berpotensi mencetak rekor penutupan baru setelah naik 0,6% ke 7.245 pada awal perdagangan. Jika level ini bertahan, indeks akan melampaui rekor sebelumnya di 7.230 yang dicapai pada hari Jumat. Sementara futures pasar luas relatif stabil, Nasdaq 100 menunjukkan kekuatan lebih besar, naik 1% seiring sektor teknologi terus memimpin reli lima minggu terakhir.
Sentimen pasar didorong oleh gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran, yang tampaknya bertahan meskipun terjadi bentrokan di Selat Hormuz dan serangan rudal terhadap Uni Emirat Arab. Stabilitas relatif ini mendorong minat terhadap aset berisiko, sehingga minyak WTI turun sekitar 3,5% ke kisaran $103 per barel. Penurunan harga energi, dengan Brent menuju $111, sedikit meredakan kekhawatiran inflasi berbasis energi dalam jangka pendek.
Indeks jasa dari Institute for Supply Management turun ke level terendah lima bulan di 53,6 pada bulan April, menunjukkan perlambatan moderat dalam ekonomi jasa. Meskipun sektor masih berada dalam fase ekspansi, pertumbuhan pesanan baru melambat tajam, turun lebih dari 7 poin ke 53,5. Yang menjadi perhatian pembuat kebijakan adalah komponen harga, yang tetap di 70,7 - level tertinggi sejak 2022 - menandakan tekanan biaya masih tinggi. Investor kini menantikan laporan non-farm payrolls pada hari Jumat sebagai petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan suku bunga Federal Reserve.
Sorotan perusahaan
-
Intel (INTC.US): Saham naik 10% setelah laporan bahwa Apple telah melakukan pembicaraan eksploratif untuk menggunakan fasilitas manufaktur berbasis AS milik Intel untuk prosesor perangkat utamanya. Analis menilai kesepakatan ini dapat menjadi tonggak penting bagi unit foundry Intel, yang selama ini kesulitan mendapatkan klien eksternal besar di luar kemitraannya dengan Terafab milik Elon Musk.
-
AMD (AMD.US): Saham naik 2,6% menjelang laporan keuangan yang akan dirilis setelah penutupan pasar. Saham ini mencatat kenaikan bulanan terbesar sejak tahun 2001, sehingga menurut beberapa analis sudah “priced for perfection”.
-
Pfizer (PFE.US): Saham perusahaan farmasi ini relatif stabil setelah melaporkan penjualan kuartal pertama yang melampaui ekspektasi. Permintaan yang kuat untuk obat-obatan “blockbuster” membantu mengimbangi penurunan pendapatan dari produk terkait Covid.
-
PayPal (PYPL.US): Saham turun tajam 9,5% setelah perusahaan memperingatkan tren yang berada di batas bawah proyeksi tahunan, meskipun berhasil melampaui ekspektasi laba kuartal pertama.
-
Pinterest (PINS.US): Saham melonjak 17% setelah outlook menunjukkan pertumbuhan iklan yang kuat serta penjualan kuartal pertama yang melampaui ekspektasi analis.
-
Palantir (PLTR.US): Saham turun 4,2%. Meskipun perusahaan menaikkan proyeksi pendapatan tahunan, hasil penjualan komersial di AS berada di bawah ekspektasi.
-
GameStop (GME.US): Saham turun 2,6% setelah investor Michael Burry mengungkapkan bahwa ia telah menjual seluruh kepemilikannya. Burry menyoroti kekhawatiran terkait potensi utang yang mungkin timbul בעקבות rencana akuisisi eBay senilai USD 56 miliar.
Penerima manfaat tak terduga dari boom AI: Caterpillar
Earnings AS Picu Volatilitas, Didominasi Profit Taking
AMD Hadapi Ujian AI: Pertumbuhan Saja Tak Cukup
Palantir Kuat, Tapi Saham Turun karena Kekhawatiran Segmen
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.