US Open: Wall Street mencapai level tertinggi baru berkat optimisme Intel - Apple

Kemitraan Intel dan Apple: Saham Intel melonjak 10% setelah laporan mengenai pembicaraan eksploratif dengan Apple untuk memproduksi prosesor di Amerika Serikat, yang berpotensi menjadi tonggak penting bagi bisnis foundry Intel.

Wall Street dibuka lebih tinggi pada hari Selasa, dengan S&P 500 berpotensi mencetak rekor penutupan baru setelah naik 0,6% ke 7.245 pada awal perdagangan. Jika level ini bertahan, indeks akan melampaui rekor sebelumnya di 7.230 yang dicapai pada hari Jumat. Sementara futures pasar luas relatif stabil, Nasdaq 100 menunjukkan kekuatan lebih besar, naik 1% seiring sektor teknologi terus memimpin reli lima minggu terakhir.

Sentimen pasar didorong oleh gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran, yang tampaknya bertahan meskipun terjadi bentrokan di Selat Hormuz dan serangan rudal terhadap Uni Emirat Arab. Stabilitas relatif ini mendorong minat terhadap aset berisiko, sehingga minyak WTI turun sekitar 3,5% ke kisaran $103 per barel. Penurunan harga energi, dengan Brent menuju $111, sedikit meredakan kekhawatiran inflasi berbasis energi dalam jangka pendek.

Indeks jasa dari Institute for Supply Management turun ke level terendah lima bulan di 53,6 pada bulan April, menunjukkan perlambatan moderat dalam ekonomi jasa. Meskipun sektor masih berada dalam fase ekspansi, pertumbuhan pesanan baru melambat tajam, turun lebih dari 7 poin ke 53,5. Yang menjadi perhatian pembuat kebijakan adalah komponen harga, yang tetap di 70,7 - level tertinggi sejak 2022 - menandakan tekanan biaya masih tinggi. Investor kini menantikan laporan non-farm payrolls pada hari Jumat sebagai petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan suku bunga Federal Reserve.

