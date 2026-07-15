Indeks Wall Street bergerak menguat setelah bel pembukaan perdagangan Rabu, didukung kenaikan saham perusahaan teknologi terbesar dan sinyal tambahan bahwa tekanan inflasi di AS mulai mereda. S&P 500 naik sekitar 0,4%, Nasdaq Composite menguat 0,2%, dan Dow Jones bertambah sekitar 0,1%.

Sentimen membaik setelah data PPI berada di bawah ekspektasi dan Presiden The Fed New York John Williams menyampaikan bahwa peluang penurunan inflasi lebih lanjut semakin besar. Namun, skala kenaikan tetap terbatas oleh kenaikan harga minyak setelah serangan terbaru AS terhadap sejumlah target di Iran.

Dibandingkan futures Nasdaq 100 yang tertekan oleh penurunan saham produsen chip memori, futures S&P 500 menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik.

Tesla naik sekitar 2%, sementara Amazon, Apple, Microsoft, dan Alphabet menguat lebih dari 1%, sehingga mendukung pasar secara luas.

Producer Price Index atau PPI AS turun 0,3% secara bulanan pada Juni, dibandingkan ekspektasi tidak ada perubahan. Data ini memperkuat sinyal dari laporan CPI sebelumnya yang juga lebih rendah dari perkiraan.

Probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada Juli turun menjadi 17% dari 42% sehari sebelumnya. Namun, pasar masih melihat kemungkinan adanya perubahan kebijakan pada September.

Investor merespons positif komentar John Williams bahwa inflasi kemungkinan telah mencapai puncaknya dan diperkirakan turun secara bertahap dalam beberapa kuartal mendatang.

Harga minyak WTI naik sekitar 1% hingga menembus US$80 per barel, sementara Brent menguat sekitar 0,6% dan tetap berada di atas US$85 setelah serangan lanjutan AS terhadap Iran.

Saham BlackRock naik lebih dari 6% setelah perusahaan manajemen aset tersebut melaporkan hasil kuartalan yang melampaui ekspektasi.

Meskipun data inflasi membaik, pasar masih berfokus pada tingginya harga minyak dan potensi tekanan inflasi yang berkaitan dengan lonjakan investasi AI.

US Session Open – Grafik

Pada awal sesi, PayPal memimpin penguatan saham Nasdaq 100 setelah muncul laporan mengenai potensi penawaran akuisisi dari Stripe dan perusahaan private equity Advent.

Adobe, Workday, dan Strategy juga termasuk saham dengan kinerja terkuat. Sementara itu, perusahaan semikonduktor mendominasi kelompok saham yang melemah, termasuk Sandisk, Marvell, Western Digital, dan Micron.

Pergerakan tersebut mengindikasikan adanya aksi ambil untung setelah reli kuat sektor semikonduktor yang didorong oleh tren AI. Meski sejumlah saham memori dan chip melemah, sentimen secara umum terhadap sektor teknologi tetap positif.

Sumber: XTB Research

Peta sektor Dow Jones Industrial Average menunjukkan bahwa jumlah saham yang menguat lebih dominan. Kenaikan terutama dipimpin perusahaan teknologi dan komunikasi terbesar, termasuk Apple, Microsoft, Alphabet, dan Amazon.

JPMorgan dan Merck juga mencatat kinerja positif. Sementara itu, UnitedHealth, Visa, Coca-Cola, dan Cisco menjadi beberapa saham yang membebani indeks.

Gambaran pasar secara keseluruhan tetap cukup bullish, dengan aliran modal terkonsentrasi terutama pada perusahaan teknologi terbesar dan sektor yang berkaitan dengan digitalisasi.

Source: XTB Research

Berita Perusahaan

PayPal (PYPL.US)

Saham platform pembayaran digital PayPal melonjak hampir 16% setelah Reuters melaporkan bahwa Stripe dan perusahaan private equity Advent telah mengajukan penawaran akuisisi senilai US$53 miliar.

Harga yang diajukan sebesar US$60,50 per saham. Menurut sumber yang mengetahui perkembangan tersebut, penawaran disampaikan pada awal bulan ini.

Johnson & Johnson (JNJ.US)

Saham Johnson & Johnson turun lebih dari 1% dalam perdagangan pre-market meskipun perusahaan mencatat hasil kuartal kedua yang lebih baik dari ekspektasi.

J&J melaporkan adjusted earnings per share sebesar US$2,90, dibandingkan proyeksi US$2,85. Pendapatan mencapai US$25,31 miliar, melampaui estimasi konsensus sebesar US$25,05 miliar.

Alibaba (BABA.US)

ADR Alibaba yang tercatat di AS naik sekitar 5% setelah muncul laporan bahwa model AI Qwen milik perusahaan akan diintegrasikan ke dalam Apple Intelligence di China.

Informasi tersebut dilaporkan oleh media pemerintah China. Pasar menilai perkembangan ini sebagai potensi katalis penting bagi posisi Alibaba dalam ekosistem kecerdasan buatan domestik China.

Sektor Semikonduktor

Saham produsen chip menguat pada awal sesi, sementara VanEck Semiconductor ETF atau SMH naik sekitar 1,2%.

ASML memimpin penguatan dengan kenaikan 3% setelah perusahaan menaikkan prospek penjualannya untuk kedua kali pada tahun ini.

Intel dan Lam Research juga naik lebih dari 3%, mengonfirmasi perbaikan sentimen yang cukup luas di seluruh sektor semikonduktor.

Saham PayPal pada Interval D1

Saham PayPal kembali diperdagangkan di atas EMA 200 hari yang ditandai oleh garis merah. Namun, pembalikan tren jangka panjang masih membutuhkan breakout di atas batas atas kanal penurunan multi-tahun.

Pergerakan di atas US$60 dapat meningkatkan peluang terjadinya skenario tersebut. Sebaliknya, penurunan di bawah US$50 per saham dapat menjadi sinyal bahwa pihak bearish kembali mengambil kendali dan juga dapat mengindikasikan bahwa proses akuisisi tidak terealisasi.

Transaksi yang diusulkan memberikan valuasi premium sekitar 10% dibandingkan harga saham perusahaan saat ini.

Sumber: xStation5