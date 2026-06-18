Wall Street menunjukkan pemulihan hati-hati setelah aksi jual yang terjadi usai keputusan FOMC pada perdagangan sebelumnya. S&P 500 naik 1,4%, Nasdaq menguat 2,25%, Dow Jones Industrial Average (DJIA) bertambah 1,1%, Russell 2000 naik 1,7%.

Investor saat ini menghadapi lingkungan makro yang kompleks setelah tercapainya kesepakatan damai bersejarah antara Amerika Serikat dan Iran, penurunan harga bensin, serta IPO besar SpaceX yang menarik arus dana ritel dalam jumlah besar.

Namun, kekhawatiran masih tinggi di bawah kepemimpinan Ketua The Fed yang baru, Kevin Warsh. Keputusan Warsh untuk mengurangi penggunaan explicit forward guidance meningkatkan ketidakpastian kebijakan moneter dan membuat pasar semakin bergantung pada data ekonomi yang dirilis secara real-time.

Klaim Pengangguran Turun ke 226 Ribu

Jumlah klaim pengangguran awal di Amerika Serikat turun 4.000 menjadi 226 ribu pada pekan yang berakhir 13 Juni. Angka tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan memperkuat pandangan bahwa pasar tenaga kerja AS masih relatif stabil. Meski demikian, terdapat perkembangan yang sedikit kurang positif. Jumlah penerima tunjangan pengangguran berkelanjutan (continuing claims) naik 24 ribu menjadi 1,81 juta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses mendapatkan pekerjaan baru membutuhkan waktu lebih lama dibanding sebelumnya, terutama di tengah ketidakpastian kebijakan dan situasi geopolitik. Namun secara keseluruhan, angka tersebut masih berada dalam kisaran yang mencerminkan pasar tenaga kerja yang sehat.

Sumber: XTB Research

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