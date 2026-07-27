Setelah penutupan pekan lalu yang penuh tekanan, optimisme kembali muncul di Wall Street. Indeks saham Amerika Serikat memulihkan sebagian penurunan sebelumnya, sementara modal kembali mengalir ke pasar saham.

Katalis utama perbaikan sentimen adalah pengumuman gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Kabar bahwa kedua pihak menghentikan operasi militer memicu aksi jual hampir seketika di pasar minyak, yang ditafsirkan investor sebagai sinyal meredanya risiko geopolitik.

Penurunan harga minyak dengan cepat mendorong sentimen yang lebih kuat di pasar saham AS. Kekhawatiran terhadap gelombang baru tekanan inflasi berkurang secara signifikan.

Kondisi tersebut memungkinkan pasar kembali berfokus pada dua faktor yang kemungkinan menjadi penggerak utama dalam beberapa hari mendatang, yaitu kebijakan Federal Reserve dan laporan keuangan perusahaan teknologi terbesar.

Wall Street tampaknya mulai bernapas lega dan kembali memberikan perhatian pada tema-tema yang telah mendorong bull market selama beberapa bulan terakhir.

Namun, ini baru permulaan dari pekan yang diperkirakan sangat menantang.

Federal Reserve akan menyelesaikan pertemuan kebijakan moneternya pada Rabu. Keputusan suku bunga kemungkinan tidak akan mengejutkan pasar karena mayoritas investor memperkirakan suku bunga dipertahankan.

Hal yang jauh lebih penting adalah pernyataan kebijakan yang menyertai keputusan tersebut dan konferensi pers Ketua The Fed Kevin Warsh.

Dalam sejumlah pernyataan sebelumnya, Ketua The Fed yang baru menegaskan keinginannya untuk meninggalkan praktik forward guidance tradisional.

Karena itu, pasar akan menganalisis setiap pernyataan Kevin Warsh untuk menilai pandangan The Fed mengenai inflasi, kekuatan ekonomi AS, dan kemungkinan perubahan suku bunga berikutnya.

Pada saat yang sama, salah satu fase terpenting dalam musim laporan keuangan sedang berlangsung.

Microsoft dan Meta dijadwalkan merilis laporan pada Rabu, kemudian diikuti Amazon dan Apple pada Kamis.

Tidak banyak rangkaian laporan keuangan yang memiliki pengaruh sebesar ini terhadap pasar. Keempat perusahaan tersebut menjadi pendorong utama rally indeks saham AS dalam beberapa waktu terakhir.

Investor akan kembali berfokus pada kinerja bisnis cloud computing dan operasional yang berkaitan dengan kecerdasan buatan.

Pasar membutuhkan konfirmasi bahwa pertumbuhan kuat masih berlanjut sepanjang kuartal II dan bahwa investasi besar pada AI mulai menghasilkan pengembalian yang semakin positif.

Panduan belanja modal juga akan mendapat perhatian besar.

Setelah Alphabet merilis laporan dan memutuskan meningkatkan belanja modal tahun ini, investor kini memperkirakan perusahaan teknologi besar lainnya akan mengambil langkah serupa.

Beberapa hari mendatang dapat menentukan arah Wall Street untuk beberapa pekan ke depan.

Di satu sisi, pasar akan mengevaluasi sinyal dari Federal Reserve. Di sisi lain, investor akan menilai apakah perusahaan teknologi terbesar masih mampu membenarkan valuasi mereka yang tinggi.

Perkembangan di Teluk Persia juga tetap menjadi faktor penting.

Meskipun gencatan senjata secara signifikan memperbaiki sentimen dan pengaruh perkembangan geopolitik terhadap pasar keuangan mulai berkurang, eskalasi baru masih dapat meningkatkan volatilitas, terutama di pasar minyak.

Pada saat yang sama, Wall Street tampaknya mulai terbiasa beroperasi di tengah risiko geopolitik yang tinggi dan tidak lagi bereaksi dengan tingkat kecemasan seperti beberapa pekan sebelumnya.

Apabila The Fed mempertahankan nada yang terukur, perusahaan teknologi terbesar kembali membukukan hasil yang melampaui ekspektasi, dan ketegangan Timur Tengah tidak meningkat, rebound saat ini berpotensi berkembang menjadi kelanjutan tren naik yang lebih luas.

Sumber: XTB Research

Sumber: XTB Research

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Applied Materials (AMAT.US) dan Lam Research (LRCX.US) juga menguat setelah HSBC menaikkan target harga kedua perusahaan. Analis menyoroti penguatan permintaan terhadap peralatan manufaktur semikonduktor, terutama ketika investasi infrastruktur AI terus meningkat.

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