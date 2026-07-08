Alibaba memimpin kenaikan pra-pasar, sedangkan maskapai dan perusahaan pelayaran tertekan oleh biaya bahan bakar yang lebih mahal.

Sektor energi menguat, sementara saham chip dan AI kembali dijual; beberapa saham memori seperti Micron dan Western Digital justru memantul.

Brent naik ke 79 dolar AS per barel dan WTI kembali di atas 75 dolar AS, memicu kekhawatiran inflasi baru.

Pasar saham AS dibuka melemah karena eskalasi konflik AS-Iran mendorong lonjakan harga minyak dan imbal hasil obligasi.

Pasar ekuitas AS memulai sesi tunai hari ini dengan aksi jual kuat untuk hari kedua berturut-turut dan peralihan investor ke aset aman, termasuk dolar AS. Pemicu utama penurunan adalah pernyataan tegas Presiden Donald Trump yang disampaikan pada hari kedua KTT NATO di Ankara. Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang rapuh dengan Iran “sudah berakhir” dan menyebut negosiasi sebagai “pemborosan waktu.” Dalam pernyataan terbarunya, Trump juga berbicara tentang kemungkinan pemboman lanjutan pada malam berikutnya, dengan mengisyaratkan kemungkinan pengambilalihan Pulau Kharg dan serangan terhadap infrastruktur desalinasi. Selain itu, sebelumnya Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi terhadap ekspor minyak Iran setelah melakukan serangan terhadap 80 target di Iran. Seluruh eskalasi oleh AS ini merupakan respons atas serangan Iran terhadap tiga kapal dagang, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap ketentuan nota kesepahaman gencatan senjata.

Penting diingat bahwa risalah pertemuan FOMC terakhir akan dipublikasikan hari ini pukul 20.00. Meskipun pentingnya risalah telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, kini dengan ketua baru dan komunikasi yang terbatas, risalah tersebut bisa kembali menjadi peristiwa penting bagi seluruh pasar keuangan.

Eskalasi Timur Tengah dan Kembalinya Kekhawatiran Inflasi

Komentar Donald Trump langsung tercermin dalam pasar komoditas dan obligasi. Kontrak Brent crude naik ke 79 dolar AS per barel, tertinggi sejak 22 Juni, dan varian WTI AS kembali menembus batas 75 dolar AS. Bayangan terganggunya kembali jalur strategis di Selat Hormuz mendorong ekspektasi inflasi, memicu lonjakan tiba-tiba pada imbal hasil Treasury (imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik ke 4.57%, dan tenor 2 tahun ke 4.22%).

Kenaikan suku bunga pasar secara langsung menekan valuasi indeks saham, di mana rotasi modal yang sedang berlangsung tampak semakin dalam.

US500: Futures indeks S&P 500 turun sekitar 0.5% pada pembukaan, bergerak menuju level 7,511. Pasar yang lebih luas terbebani kekhawatiran atas biaya energi yang lebih tinggi. US100: Nasdaq 100 teknologi turun sedikit lebih kecil, 0.25%, di area 29,340 poin. Ini merupakan perpanjangan penurunan yang kemarin dipicu oleh produsen memori dan chip. US30: Indeks Dow Jones menjadi yang terburuk, turun sekitar 0.9%. US2000: Indeks small-cap Russell 2000 berada di bawah tekanan berat akibat naiknya imbal hasil obligasi, saat ini turun sekitar 0.5% dan mencapai level 2,981.

Meskipun terjadi aksi jual terbaru pada saham memori, kita dapat melihat sedikit rebound pada beberapa perusahaan penting seperti Western Digital dan Sandisk. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB.

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