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Pasar saham AS dibuka melemah karena eskalasi konflik AS-Iran mendorong lonjakan harga minyak dan imbal hasil obligasi.
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Brent naik ke 79 dolar AS per barel dan WTI kembali di atas 75 dolar AS, memicu kekhawatiran inflasi baru.
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S&P 500 futures, Nasdaq 100, Dow Jones, dan Russell 2000 semuanya tertekan pada pembukaan sesi tunai.
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Sektor energi menguat, sementara saham chip dan AI kembali dijual; beberapa saham memori seperti Micron dan Western Digital justru memantul.
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Alibaba memimpin kenaikan pra-pasar, sedangkan maskapai dan perusahaan pelayaran tertekan oleh biaya bahan bakar yang lebih mahal.
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Pasar saham AS dibuka melemah karena eskalasi konflik AS-Iran mendorong lonjakan harga minyak dan imbal hasil obligasi.
-
Brent naik ke 79 dolar AS per barel dan WTI kembali di atas 75 dolar AS, memicu kekhawatiran inflasi baru.
-
S&P 500 futures, Nasdaq 100, Dow Jones, dan Russell 2000 semuanya tertekan pada pembukaan sesi tunai.
-
Sektor energi menguat, sementara saham chip dan AI kembali dijual; beberapa saham memori seperti Micron dan Western Digital justru memantul.
-
Alibaba memimpin kenaikan pra-pasar, sedangkan maskapai dan perusahaan pelayaran tertekan oleh biaya bahan bakar yang lebih mahal.
Pasar ekuitas AS memulai sesi tunai hari ini dengan aksi jual kuat untuk hari kedua berturut-turut dan peralihan investor ke aset aman, termasuk dolar AS. Pemicu utama penurunan adalah pernyataan tegas Presiden Donald Trump yang disampaikan pada hari kedua KTT NATO di Ankara. Trump menyatakan bahwa gencatan senjata yang rapuh dengan Iran “sudah berakhir” dan menyebut negosiasi sebagai “pemborosan waktu.” Dalam pernyataan terbarunya, Trump juga berbicara tentang kemungkinan pemboman lanjutan pada malam berikutnya, dengan mengisyaratkan kemungkinan pengambilalihan Pulau Kharg dan serangan terhadap infrastruktur desalinasi. Selain itu, sebelumnya Amerika Serikat memberlakukan kembali sanksi terhadap ekspor minyak Iran setelah melakukan serangan terhadap 80 target di Iran. Seluruh eskalasi oleh AS ini merupakan respons atas serangan Iran terhadap tiga kapal dagang, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap ketentuan nota kesepahaman gencatan senjata.
Penting diingat bahwa risalah pertemuan FOMC terakhir akan dipublikasikan hari ini pukul 20.00. Meskipun pentingnya risalah telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, kini dengan ketua baru dan komunikasi yang terbatas, risalah tersebut bisa kembali menjadi peristiwa penting bagi seluruh pasar keuangan.
Eskalasi Timur Tengah dan Kembalinya Kekhawatiran Inflasi
Komentar Donald Trump langsung tercermin dalam pasar komoditas dan obligasi. Kontrak Brent crude naik ke 79 dolar AS per barel, tertinggi sejak 22 Juni, dan varian WTI AS kembali menembus batas 75 dolar AS. Bayangan terganggunya kembali jalur strategis di Selat Hormuz mendorong ekspektasi inflasi, memicu lonjakan tiba-tiba pada imbal hasil Treasury (imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik ke 4.57%, dan tenor 2 tahun ke 4.22%).
Kenaikan suku bunga pasar secara langsung menekan valuasi indeks saham, di mana rotasi modal yang sedang berlangsung tampak semakin dalam.
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US500: Futures indeks S&P 500 turun sekitar 0.5% pada pembukaan, bergerak menuju level 7,511. Pasar yang lebih luas terbebani kekhawatiran atas biaya energi yang lebih tinggi.
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US100: Nasdaq 100 teknologi turun sedikit lebih kecil, 0.25%, di area 29,340 poin. Ini merupakan perpanjangan penurunan yang kemarin dipicu oleh produsen memori dan chip.
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US30: Indeks Dow Jones menjadi yang terburuk, turun sekitar 0.9%.
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US2000: Indeks small-cap Russell 2000 berada di bawah tekanan berat akibat naiknya imbal hasil obligasi, saat ini turun sekitar 0.5% dan mencapai level 2,981.
Meskipun terjadi aksi jual terbaru pada saham memori, kita dapat melihat sedikit rebound pada beberapa perusahaan penting seperti Western Digital dan Sandisk. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB.
Berita Perusahaan Terpenting
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Sektor energi mencoba naik: Kenaikan harga minyak memicu ekspektasi sesi yang kuat bagi produsen minyak. ExxonMobil (XOM.US) sempat naik hingga 3% pada perdagangan pra-pasar, tetapi saat ini turun hingga 0.5% di tengah volatilitas besar di pasar minyak. Perlu dicatat bahwa hari ini muncul kabar bahwa laba kuartal II Exxon meningkat hampir 4 miliar dolar AS berkat harga minyak yang tinggi selama konflik Timur Tengah. Saham ini naik 3.0% setelah berita bahwa konflik dengan Iran meningkatkan laba kuartal kedua hampir 4 miliar dolar AS. Chevron (CVX.US) naik 0.8%, dan Occidental Petroleum (OXY.US) naik 1.7% setelah Evercore ISI menaikkan peringkatnya menjadi "outperform."
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Aksi jual produsen chip dan AI: Investor keluar massal dari posisi teknologi yang ramai. Nvidia (NVDA.US) turun lebih dari 0.4% pada pembukaan, memperdalam penurunan yang sedang berlangsung (saham ini sudah 16% di bawah puncak bulan Mei). Di sisi lain, kita melihat rebound pada produsen memori setelah penurunan tajam baru-baru ini. Micron (MU.US) saat ini menguat 0.8% setelah sempat turun hingga 6% pada pra-pasar, dan Western Digital (WDC.US) juga memantul 4%.
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Alibaba (BABA.US) memimpin kenaikan: ADR AS milik raksasa e-commerce China ini melonjak 10% pada perdagangan pra-pasar, dan kenaikan tersebut masih berlanjut dengan saham menyentuh sekitar 108 dolar AS. Optimisme terhadap laporan keuangan yang akan datang memicu aliran modal ke entitas internet besar China, dengan Baidu (BIDU.US) (+5.0%) dan JD.com (JD.US) (+3.2%) juga mendapat manfaat.
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Maskapai dan perusahaan pelayaran tertekan oleh bahan bakar mahal: Bayangan biaya operasional yang lebih tinggi menekan perusahaan yang sensitif terhadap harga bahan bakar jet. United Airlines (UAL.US) turun 2.9%, dan raksasa perjalanan Carnival (CCL.US) turun 3.1%.
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FuelCell Energy (FCEL.US) terjun ke posisi terbawah: Saham perusahaan turun 12% setelah secara resmi menetapkan harga penawaran umum baru sebanyak 10.7 juta saham pada 21.00 dolar AS per saham, yang menunjukkan diskon besar dibandingkan valuasi pasar terkini.
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