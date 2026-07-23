Wall Street masih berada di bawah tekanan hari ini, dengan indeks-indeks utama diperdagangkan di zona pelemahan. Investor berusaha menentukan arah di tengah sinyal yang beragam dari musim laporan keuangan, data makroekonomi, dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Meskipun beberapa perusahaan teknologi terbesar membukukan hasil di atas ekspektasi, reaksi pasar tetap berhati-hati. Kondisi ini menunjukkan bahwa laba yang kuat saja tidak selalu cukup untuk membenarkan valuasi yang sudah sangat tinggi.

Fokus terbesar hari ini tertuju pada laporan keuangan Alphabet, perusahaan induk Google, dan Tesla. Keduanya membukukan hasil yang melampaui proyeksi analis, tetapi investor merespons dengan sentimen yang beragam.

Alphabet terus memperoleh manfaat dari ekspansi kecerdasan buatan dan bisnis periklanan yang kuat. Namun, pasar semakin menuntut bukti pengembalian yang lebih jelas dari investasi AI perusahaan dalam skala besar.

Perusahaan kembali mencatatkan pertumbuhan pendapatan, didukung momentum kuat Google Cloud dan ketahanan segmen periklanan.

Pada saat yang sama, Alphabet meningkatkan belanja untuk infrastruktur terkait AI. Pengeluaran tersebut dapat menekan arus kas dalam jangka pendek, tetapi bertujuan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan untuk memimpin industri kecerdasan buatan.

Dalam kasus Tesla, investor berfokus pada rencana perusahaan terkait kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan proyek Optimus.

Namun, pelaku pasar tetap berhati-hati akibat tekanan terhadap margin dan meningkatnya persaingan di sektor kendaraan listrik.

Hasil Tesla menunjukkan peningkatan penjualan dan kemajuan lanjutan pada sejumlah proyek teknologi utama. Namun, profitabilitas yang lebih rendah dan belanja yang lebih tinggi untuk pengembangan solusi baru membatasi perbaikan kinerja keuangan dalam jangka pendek.

Tesla semakin memosisikan dirinya sebagai perusahaan teknologi, bukan hanya produsen mobil. Fokus perusahaan kini mencakup kendaraan otonom, robotika, dan solusi berbasis AI.

Investor masih terbagi. Potensi proyek-proyek tersebut memang besar, tetapi proses mengubahnya menjadi sumber pendapatan yang berarti mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan investasi tambahan dalam jumlah besar.

Setelah perdagangan hari ini berakhir, Intel akan merilis laporan keuangannya.

Investor akan mencermati kondisi bisnis prosesor, komentar manajemen mengenai permintaan mendatang, dan posisi perusahaan dalam pasar semikonduktor yang semakin kompetitif.

Sementara itu, perhatian pasar tetap tertuju pada data ekonomi terbaru Amerika Serikat.

Klaim awal tunjangan pengangguran tercatat sebesar 187.000, jauh di bawah ekspektasi 212.000. Data tersebut mengonfirmasi bahwa pasar tenaga kerja AS masih tangguh.

Data ketenagakerjaan yang kuat menjadi sinyal positif bagi perekonomian. Namun, kondisi tersebut juga mengurangi tekanan terhadap Federal Reserve untuk segera memangkas suku bunga.

Investor masih menantikan data inflasi berikutnya dan arahan tambahan mengenai kebijakan moneter ke depan.

Sumber kekhawatiran lainnya tetap berasal dari pasar minyak.

Harga minyak mentah kembali bergerak mendekati level $100 per barel di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan risiko gangguan pasokan dari kawasan Teluk Persia.

Pasar khawatir bahwa eskalasi konflik lebih lanjut dapat kembali meningkatkan tekanan inflasi dan membuat bank sentral semakin sulit melonggarkan kebijakan moneter.

Perdagangan hari ini menunjukkan bahwa pasar AS masih menghadapi tekanan yang signifikan, sementara sentimen investor memburuk secara jelas.

Di satu sisi, perekonomian tetap relatif kuat dan perusahaan teknologi terbesar masih menikmati pertumbuhan yang didorong AI.

Di sisi lain, investor semakin memperhatikan valuasi yang tinggi. Risiko geopolitik, harga energi, dan ketidakpastian kebijakan moneter juga terus menjadi hambatan tambahan.

Akibatnya, indeks-indeks utama tetap berada di bawah tekanan.

Sumber: XTB Research

Futures S&P 500 atau US500 masih berada di bawah tekanan hari ini setelah sebelumnya mencatatkan penguatan yang kuat.

Indeks berkonsolidasi di sekitar level tertinggi sepanjang masa, sementara pasar kesulitan mempertahankan momentum kenaikan lanjutan.

Sentimen yang lebih lemah terutama dipicu oleh pandangan yang lebih hati-hati terhadap sektor teknologi setelah laporan Alphabet dan Tesla.

Meskipun hasil keduanya relatif positif, laporan tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pasar yang sudah sangat tinggi.

Risiko tambahan berasal dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kondisi tersebut mendorong harga komoditas naik dan kembali mengarahkan perhatian investor pada kemungkinan harga minyak menembus $100 per barel.

Berita Perusahaan

Elon Musk mengumumkan bahwa Micron (MU.US) telah mengamankan pasokan chip memori dalam jumlah signifikan untuk Tesla (TSLA.US).

Langkah tersebut membantu mengurangi risiko terkait ketersediaan komponen penting yang dibutuhkan untuk pengembangan AI.

Kepastian pasokan dapat mendukung ekspansi Tesla lebih lanjut dalam kendaraan otonom, robotika, dan infrastruktur komputasi.

Namun, investor akan tetap menilai seberapa cepat investasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi hasil bisnis yang terukur.

Texas Instruments (TXN.US) melaporkan hasil kuartal II yang melampaui ekspektasi Wall Street.

Namun, meskipun laporannya positif, saham perusahaan masih berada di bawah tekanan dan turun sekitar 3%.

Reaksi hati-hati pasar terutama dipicu kekhawatiran mengenai kemampuan menghasilkan arus kas dan tingginya belanja modal untuk memperluas kapasitas produksi.

Pada saat yang sama, prospek jangka panjang tetap didukung oleh membaiknya kondisi di sektor semikonduktor, pemulihan permintaan industri, dan meningkatnya kebutuhan chip untuk pusat data serta infrastruktur AI.

Lockheed Martin (LMT.US) melaporkan hasil kuartal II yang secara signifikan melampaui ekspektasi pasar, memicu reaksi positif pada harga sahamnya.

Perusahaan membukukan pendapatan sebesar $20,1 miliar, sementara laba per saham mencapai $7,94.

Kinerja tersebut didukung pertumbuhan penjualan di seluruh segmen utama, terutama sistem rudal dan pertahanan udara.

Lockheed Martin juga menaikkan proyeksi setahun penuh, didukung backlog pesanan yang kuat dan tingginya permintaan terhadap teknologi pertahanan.

Sumber: XTB Research