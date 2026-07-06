Pasar saham AS kembali diperdagangkan setelah berakhirnya long weekend. Pembukaan sesi tidak membawa pergerakan yang jelas pada indeks utama. Futures US100 naik sekitar 0,2% dan berada sedikit di bawah level 30.000.

Pada Senin, pasar kekurangan dorongan besar dari berita korporasi, tetapi investor masih mencermati perusahaan semikonduktor, yang mengalami penurunan cukup jelas pekan lalu. Rilis data makro terkait sektor non-manufaktur juga menjadi fokus.

Berita Perusahaan:

Broadcom (AVGO.US): Salah satu pemimpin di sektor semikonduktor mencatat kenaikan kuat pada awal sesi AS, membantu memperbaiki sentimen di sektor tersebut. Sahamnya naik sekitar 5%. Pergerakan ini didorong oleh kabar perluasan kerja sama antara perusahaan dan Apple. Kemitraan tersebut direncanakan berjalan hingga 2031 dan mencakup pengembangan chip ASIC baru untuk Apple.

MicroStrategy (MSTR.US): Valuasi perusahaan turun sekitar 1,5% setelah muncul kabar mengenai tranche tambahan penjualan Bitcoin untuk membayar dividen kepada investor. Perusahaan juga melaporkan kerugian belum terealisasi sebesar USD 8,32 miliar pada aset digital. Bitcoin ikut turun setelah kabar tersebut dan melemah ke bawah USD 62.000.

DataDog (DDOG.US): Perusahaan mendapat pembaruan rekomendasi dari Bernstein, setelah itu sahamnya turun lebih dari 4%.

Data Makroekonomi: