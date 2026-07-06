Pasar saham AS kembali diperdagangkan setelah berakhirnya long weekend. Pembukaan sesi tidak membawa pergerakan yang jelas pada indeks utama. Futures US100 naik sekitar 0,2% dan berada sedikit di bawah level 30.000.
Pada Senin, pasar kekurangan dorongan besar dari berita korporasi, tetapi investor masih mencermati perusahaan semikonduktor, yang mengalami penurunan cukup jelas pekan lalu. Rilis data makro terkait sektor non-manufaktur juga menjadi fokus.
Berita Perusahaan:
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Broadcom (AVGO.US): Salah satu pemimpin di sektor semikonduktor mencatat kenaikan kuat pada awal sesi AS, membantu memperbaiki sentimen di sektor tersebut. Sahamnya naik sekitar 5%. Pergerakan ini didorong oleh kabar perluasan kerja sama antara perusahaan dan Apple. Kemitraan tersebut direncanakan berjalan hingga 2031 dan mencakup pengembangan chip ASIC baru untuk Apple.
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MicroStrategy (MSTR.US): Valuasi perusahaan turun sekitar 1,5% setelah muncul kabar mengenai tranche tambahan penjualan Bitcoin untuk membayar dividen kepada investor. Perusahaan juga melaporkan kerugian belum terealisasi sebesar USD 8,32 miliar pada aset digital. Bitcoin ikut turun setelah kabar tersebut dan melemah ke bawah USD 62.000.
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DataDog (DDOG.US): Perusahaan mendapat pembaruan rekomendasi dari Bernstein, setelah itu sahamnya turun lebih dari 4%.
Data Makroekonomi:
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Services PMI tercatat sedikit di bawah ekspektasi, yaitu 51,2 dibandingkan perkiraan 51,4. Namun, angka ini masih menunjukkan kenaikan dari pembacaan sebelumnya sebesar 50,7.
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ISM non-manufacturing index tercatat di 54, sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 54,2. Subkomponen harga berada di atas ekspektasi, menunjukkan pertumbuhan harga yang lebih tinggi dari perkiraan, yaitu 67,7 dibandingkan 67,5. Data seperti ini dapat mendapat perhatian lebih besar dari sebelumnya karena Kevin Warsh meninggalkan kebijakan “forward guidance”. Hal yang sama berlaku untuk konferensi Christopher Waller dari FOMC hari ini.
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Kalender Ekonomi: Pasar Menanti PMI dan ISM Services AS
Market Wrap: Pasar Menanti ISM dan FOMC Minutes
Daily Summary: Futures US100 Menguat Saat Bursa AS Libur
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