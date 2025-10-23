- Indeks US100 naik lebih dari 0,5% didorong oleh gelombang optimisme baru di pasar saham
- Indeks US100 menembus rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 50 dan 200 sesi pada interval jam
- J.P. Morgan memperkirakan Federal Reserve (Fed) akan menghentikan kebijakan pengetatan kuantitatif (QT) pada minggu depan
Pasar saham AS menguat hari ini di tengah optimisme atas kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve minggu depan, pola musiman positif pada kuartal IV, hasil musim laporan keuangan yang kuat, serta data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan dari Federal Reserve Kansas City. Kansas Fed Composite Index tercatat di level 6 (vs ekspektasi 2, dan sebelumnya 4), sementara indeks manufaktur meningkat menjadi 15 dari sebelumnya 4. Analis dari J.P. Morgan menyoroti potensi penghentian program quantitative tightening (QT) oleh The Fed pada Oktober. Skenario ini berpotensi meningkatkan sentimen investor terhadap pasar obligasi AS sekaligus memperkuat optimisme di pasar saham. Indeks US100 naik lebih dari 0.5%, menembus level 25.150 poin, mencoba kembali mendekati rekor tertinggi (ATH) meskipun reaksi Wall Street terhadap laporan keuangan Tesla dan Netflix masih relatif datar. Selain faktor makro, penguatan teknikal juga mendukung tren positif: US100 berhasil menembus EMA 50 dan EMA 200 pada grafik per jam, menandakan potensi pemulihan jangka pendek.
Sumber: xStation5
