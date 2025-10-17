Baca selengkapnya
US100 Rebound Setelah Trump Isyaratkan Nada Positif ke China 💡

  • Wall Street menguat setelah komentar positif Donald Trump soal hubungan AS–Tiongkok.

Indeks seperti US100 dan kontrak berjangka utama AS lainnya menguat kembali setelah serangkaian komentar positif dari Presiden Donald Trump mengenai hubungan dagang dengan Tiongkok. Trump menegaskan bahwa “tarif 100% bukan solusi jangka panjang,” dan menambahkan bahwa negosiasi dengan Tiongkok harus mengarah pada “kesepakatan yang adil.” Selain itu, ia juga mengumumkan rencana pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dalam dua minggu ke depan, yang oleh pasar ditafsirkan sebagai sinyal potensi meredanya ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Komentar ini segera mendorong optimisme di Wall Street, terutama di sektor teknologi dan saham-saham yang sensitif terhadap kebijakan perdagangan.

 

22 Oktober 2025

